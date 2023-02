"Université de marché ?", par Richard Figuier (en-attendant-nadeau.fr)

À lire sur en-attendant-nadeau.fr :

Université de marché ?, par Richard Figuier, en ligne le 8 février 2023

Mise au pas, l’Université ? Quatre livres, parus cet automne, nous montrent, chacun à sa façon, que tout n’est pas joué, que le cœur utopique bat encore – au moins l’entend-on battre à travers une analyse lucide des processus en cours.

Didier Fassin, La recherche à l’épreuve du politique. Textuel, coll. « Petite encyclopédie critique », 80 p., 12,90 €

Christine Musselin, La longue marche des université françaises. Presses de Sciences Po, 320 p., 27 €

Joël Laillier et Christian Topalov, Gouverner la science. Anatomie d’une réforme (2004-2020). Agone, 416 p., 25 €

Johan Faerber, Parlez-vous le Parcoursup ? Seuil, coll. « Libelle », 58 p., 4,50 €

"Il n’y a pas à s’étonner qu’au temps de l’hégémonie de l’économique, « l’Université », dans sa conception et ses statuts, change de sens. Quand la « Science » elle-même est de plus en plus exclusivement orientée vers la production, quand les « Humanités » ne sont considérées qu’à l’aune du degré d’« employabilité » qu’elles peuvent ou non générer, l’École et l’Université deviennent des composantes du marché de la connaissance (le fameux Knowledge Management) ou plus exactement de l’« innovation » – ce moteur essentiel du système production-consommation. Les philosophes se font discrets, les grands discours sur « l’essence de l’université » sont renvoyés à un autre âge. En revanche, les « rapports » pullulent, les réformes s’accélèrent, qui témoignent d’une « reprise en main » ‒ pour ne pas écrire d’une « mise au pas » […]."

