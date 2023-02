A. Hata, A. Nagaï, K. Yoshimura, H. Yoshizawa (dir.), Malraux vu du Japon - Roman, essai et arts

Malraux vu du Japon - Roman, essai et arts

Sous la direction de Ayako Hata, Atsuko Nagaï, Kazuaki Yoshimura et Hideki Yoshizawa

Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2023

Sont ici étudiés la pensée que véhicule l’œuvre de Malraux, entre modernisme, humanisme tragique et intervention politique, et son rapport à l’art – de la constitution du musée jusqu’au déploiement d’une esthétique croisant lecture fine d’œuvres singulières et dialogue transculturel.

Table des matières