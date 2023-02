Méditations Littéraires, n° 5 : "Horizons protéiformes de l’exil" (dir. Khalil Baba)

La représentation de l’exil est susceptible de faire l’objet d’une discursivité particulièrement polyphonique. Outre le rapport complexe à la mémoire qu’il implique et l’acte poïétique solitaire dans lequel il engage tout créateur, le thème de l’exil peut donner lieu à différents discours : discours littéraire (problématiques identitaires, désenchantement…) ; discours anthropologique qui, célébrant l’appartenance à divers lieux géographiques à l’heure de la « créolisation » (E. Glissant), préconise une refonte de l’être-au-monde ; discours poétique qui met en exergue la valeur esthétique du lieu originel ; discours psychologique qui met l’accent sur les affres du déracinement ; discours sociologique qui accorde toute leur importance aux pratiques sociales en vigueur ; discours mythologique axé sur les structures mentales de la population ; discours historique auquel s’associent ou non des considérations d’ordre politique ; etc.

Ce cinquième numéro de la revue “Méditations Littéraires” - intitulé “Horizons protéiformes de l’exil” - contient 16 articles inédits de contributeurs issus d’horizons disciplinaires très variés (littérature, philosophie, sociologie, art, etc.) pour interroger la question de l’exil.



Sommaire



PRÉFACE



Laila ABDEL LATIF (Égypte)

"Papiers" de Violaine Schwartz : un témoignage des ″sans-papiers″



Mounira ABI ZEID (Liban)

L’Exil révolutionnaire vers un lieu transvaluateur



Hanane ABOU NASREDDINE (Liban)

La quête des origines dans un espace d’exil intérieur dans "Là où les chiens aboient par la queue" de Estelle-Sarah Bulle



Lina BENDJELLOUL (Algérie)

L’écriture de l’exil ; entre crise identitaire et polyphonie



Cécile BONNEMAISON-RULLON (France)

Jhumpa Lahiri et Shumona Sinha : écrire la diaspora indienne



Agathe DAPY (France)

L’encre de l’exil : poèmes et gravures de Manolo Valiente



Rachid DZIRI (Maroc)

L’exil : de l’être-au-monde à la conscience de soi



Fatima Zahra EL JAMRI (Maroc)

La dimension spatio-temporelle dans les récits migrants : ancrage, errance et coupure



Ann EPOUDRY (France)

Le cheminement d’exil comme objet esthétique : étude des œuvres d’Oroubah Dieb et de Barthélémy Toguo



Amaena GUÉNIOT (France)

Les exilés de la Terre : vers l’universalisation de l’épreuve de l’exil ?



Fida HAMMOUD (Liban)

La figure du passeur au confluent de la mythologie et de l’expérience déshumanisante de l’exil dans "Le Passeur" de Stéphanie Coste



Kheira HASSA (France)

Al-Maqqari : autobiographie exilique ou synthèse d’une littérature de la perte d’une part de soi ou de tout un monde?



Yasmine KHODOR (Liban)

PARTIR ET GUERIR, le thème de l’exil dans le roman d’Alice Zeniter : "L’Art de perdre"



Samia KOUTA (Liban)

L’exil dans "La Maison d’Afrique" de Salma Kojok : L’exil ou l’enlisement dans l’espace et le temps



Saadia RAHALI (Maroc)

De l’exil volontaire à l’idéal mystique : Lecture dans l’œuvre de Khalil Gibran



Guillaume ROUSSEAU (France)

"L’Ignorance", polyphonie de l’exil, ou Milan Kundera contre le « prêt-à-penser »



