Site Chateaubriand - GIC ("Groupe Interuniversitaire Chateaubriand")

Un nouveau site dédié à la recherche sur Chateaubriand vient d’être mis en ligne. Il est accessible à cette adresse :



https://chateaubriand.huma-num.fr/

Il est animé par le GIC (« Groupe interuniversitaire de recherche sur Chateaubriand »), fondé par Philippe Antoine, Fabienne Bercegol, Pierre Glaudes et Jean-Marie Roulin. Morgane Avellaneda en est la Webmaster. Il publie des informations sur les actualités de la recherche sur Chateaubriand, sur le GIC et ses activités, notamment la nouvelle série « Chateaubriand » aux Lettres Modernes Minard dirigée par Fabienne Bercegol, ainsi que des comptes rendus.

Toute personne intéressée est la bienvenue dans l’annuaire des chercheuses et chercheurs travaillant sur Chateaubriand et sa période. Il suffit de renseigner la fiche à télécharger sur le site et de la renvoyer à cette adresse : gic.chateaubriand@univ-st-etienne.fr.



Toute information sur une publication ou un événement concernant Chateaubriand peut être communiquée à cette adresse.



Pour les comptes rendus, s’adresser à Fabienne Bercegol : fabienne.bercegol@univ-tlse2.fr



Merci également de signaler toute parution pour la bibliographie à Pierino Gallo : pierinogallo1983@gmail.com.



L’onglet « Bibliographie » sera ouvert prochainement, dès que les derniers problèmes techniques seront réglés.





Mention :

Ce site a été réalisé avec le soutien de l’UJM et de l’IHRIM en partenariat avec le CELLF (Université Paris Sorbonne), le CELIS -Université Clermont-Auvergne) et PLH (Université Toulouse Jean Jaurès). La préparation en a été assurée par Pierre-Yves Jallud (IHRIM) et, pour le graphisme, par le studio Topica ; avec l’aide de Fabienne Vial-Bonacci, d’Apolline Streque et d’Orline Poulat.