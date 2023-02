Paysages, mémoire, palimpsestes (revue ECHO, n° 5)

Appel à contributions pour la revue

ECHO – Revue Interdisciplinaire de Communication. Langages, cultures, sociétés

Numéro 5/2023

"Paysages, mémoire, palimpsestes"

Au cours des dernières décennies, à partir des années 1980 et 1990, les sciences humaines ont manifesté, dans le cadre des études humanistes, un intérêt croissant pour la dimension spatiale, par rapport notamment au discours de la mémoire et de l'histoire. Les lieux constituent non seulement une partie essentielle de l'expérience individuelle et collective, mais ils participent également à la mémoire et à la tradition : cependant, ils ne sont pas seulement des "conteneurs" de souvenirs, mais prennent plutôt la forme de palimpsestes. L'image du palimpseste fonctionne non seulement pour les lieux de mémoire mais aussi pour la mémoire elle-même. La relation mutuelle d'échange qui s'instaure et la stratification, qui implique un processus d'effacement et de réécriture, renvoient au rôle spatial dans la production de la mémoire, plus particulièrement de la mémoire collective. La mémoire ne consiste pas seulement en une série d'images sous forme d'archives, mais elle est conçue, dans la réflexion contemporaine, comme un palimpseste stratifié.



L'espace garantit la continuité et le sentiment de la communauté à travers les générations. Cependant, les traditions ne sont nullement monolithiques et singulières, mais au contraire continuellement renouvelées et revisitées. L'étude des lieux de mémoire a commencé avec Pierre Nora : à partir des années 1970, l'historien français a défendu la nécessité d'explorer les "sites de mémoire". Selon Pierre Nora, les Lieux de mémoire (1984) sont ceux dans lesquels la mémoire collective se cristallise et se condense. Ces sites sont définis par leur matérialité, mais aussi par la symbolique qui les caractérise. Ce qui définit un lieu de mémoire est l'imbrication de la mémoire et de l'histoire : l'interaction des deux facteurs permet leur superposition mutuelle. Ainsi, pour Nora, un lieu de mémoire renvoie à la fois à des archives historiques et à un monument, mais aussi à un lieu "privé". Au sens littéral, un lieu de mémoire est l'endroit où une communauté, une nation, un groupe ethnique dépose ses mémoires, considérant ce site comme une partie intégrante de son identité. Les significations de ces lieux ne sont pas stables dans le temps et l'espace, tandis que les poétiques et les politiques de la mémoire font référence aux manières dont les groupes tentent de "fixer" le temps et l'identité à travers les qualités matérielles et symboliques du lieu. Les analyses de la mémoire sociale dans les commémorations nationales, les représentations des traumatismes du passé, le tourisme et l'industrie complexe de l'"héritage" se rapportent à ces concepts de différentes manières. Dans les prémisses interdisciplinaires de ces discours, les travaux du philosophe et sociologue Maurice Halbwachs ont été décisifs. Pour Halbwachs, la mémoire personnelle n'est pas stockée dans l'inconscient, au sens freudien, mais elle est toujours constituée et située dans les contextes sociaux du présent. Les histoires du passé étant toujours en évolution, les groupes créent des topographies de la mémoire pour établir le lien, de manière tangible et permanente, entre passé et présent. La dense dimension expérientielle et sociale du lieu et du paysage ne façonne pas seulement la mémoire sociale, mais situe et définit également les souvenirs spatiaux collectifs.



Dans la foulée de Halbwachs et Nora, des chercheurs de diverses disciplines se concentrent sur les aspects matériels du paysage et les manifestations culturelles de la mémoire sociale. Les travaux des géographes montrent que les lieux de mémoire sont bien plus que des constructions monumentales et les espaces d'importants événements nationaux ou locaux. Ils intègrent en effet des significations historiques, des relations sociales et des rapports de force. Les lieux constituent les contextes d'événements, d'activités et de rencontres, et loin d'être enracinés, fixes et stables, ils sont au contraire des réseaux poreux de relations qui ne cessent d’évoluer.



Le paysage, comme il est maintenant largement reconnu, représente un produit subjectif de l'esprit. Son lien avec la dimension cognitive et mnémonique est incontestable. En effet, le paysage n'existe pas a priori, mais il doit être "inventé", et sa valeur dépend de la capacité à habiter le regard individuel, à activer la métamorphose de la réalité, capable de transformer le visible en histoire. Il s'agit là d'une vision mentale liée à l'expérience sensible de l'individu, issue de l'intégration et de la complicité entre la dimension réelle des choses qui nous entourent (la nature, la ville) et la dimension immatérielle et psychique du souvenir. En ce sens, il est nécessaire de reconnaître le rôle imaginaire du paysage, qui constitue une sorte de gardien de la mémoire de générations entières. Dans Landscape and Memory (1995), Simon Schama affirme qu'avant d'être un "repose for the senses, landscape is the work of the mind. Its scenary is built up as from strata of memory as from layers of rock". Au cœur de son projet, se situe l'exploration des mythes qui caractérisent l'ordre naturel, sans pour autant qu'il souscrive à la notion d'archétypes universels. Pour cette raison, son enquête inhérente à la représentation de milieux naturels spécifiques, aussi bien terrestres qu'aquatiques, est profondément ancrée dans l'histoire et étroitement liée à des contextes temporels et nationaux spécifiques.



L’attention géographique a apporté une contribution essentielle à la compréhension des relations entre paysage, mémoire et identité. A leur tour, les textes littéraires, de la Recherche de Proust à la post-mémoire d'un roman comme Beloved de Toni Morrison ou la paysologie, l’art de raconter les lieux, de Franco Arminio, mais aussi la peinture et la photographie, le cinéma et la télévision, ont contribué de manière essentielle à la création de l'idée d'un paysage en constante évolution et en perpétuel changement. En outre, la nature problématique et la crise identitaire contemporaine postmoderne et postcoloniale sont liées à un important regain d'intérêt pour les espaces dans leur dimension temporelle et historique, ainsi que dans la perspective sociale et anthropologique.



Les espaces de la mémoire sont revisités sous l'angle géographique dans leur mémorialisation et dans les processus dynamiques de la citoyenneté. Les interprétations varient selon l'approche : la géopolitique de la mémoire est également liée, et elle est censée répondre, aux problématiques de durabilité environnementale et à une plus grande prise de conscience dans les programmes européens et mondiaux. La mémorialisation et la commémoration contribuent à élargir les interprétations historiques ainsi que les perspectives touristiques. Les landmarks ou marqueurs, les aspects tangibles et intangibles du paysage, les pratiques et les expressions issues d'un passé commun, qu'ils soient matériels comme les monuments ou immatériels comme la langue, les traditions, les histoires, sont liés à la préservation et aux émotions qui caractérisent les lieux de mémoire.



Cet appel à communication vise à recevoir des propositions de contributions abordant la question de la mémoire et de son inscription spatiale, dans les formes et les variantes diverses qui la connotent, sur des sujets tels que, par exemple :





Les lieux de la mémoire

La mémoire des lieux

Les lieux et les corps

Paysages matériels et immatériels

Ruines et lieux marginaux et à l’abandon

Urbanisation et modernité

Monuments, routes, places dans les politiques de la commémoration

Imaginaire national et lieux de conflits

Le traumatisme et la spatialité

La mémoire de la Shoah et les lieux

La mémoire de la Nakba et les lieux

Héritage et transmission de la mémoire de la guerre, des totalitarismes et du colonialisme

Espaces post-coloniaux et renomination

Espace et mémoire dans l’écriture post-coloniale

Représentations de la migration, de la diaspora et de l’exil

Les politiques de la mémoire et de la post-mémoire culturelle

Poétiques chrono-spatiales

Topographies du passé et inscriptions spatiales

Landmarks ou points d’intérêt

Héritage et tourisme

Flâneur vs paysologue

Tourisme de la clémence



* * * * *



Soumission d’une proposition d’article



Calendrier



Bibliographie de référence:



