Jean-Benoît Puech, Fonds de miroir II

Dans ses livres précédents, J.-B. Puech a imaginé un écrivain contemporain, Benjamin Jordane, sa vie, ses œuvres et leur glose par des critiques concurrents. Il nous livre ici trois nouvelles études sur son auteur supposé. Une recension de la biographie de Jordane par Yves Savigny, avec rectifications et compléments. Une étude de Sébastien Lemarchand sur l’exposition consacrée à « Jordane et son temps » par l’Université de Bourgogne. Et enfin une étude du même Lemarchand qui nous fait comprendre dans quelle mesure tout le « cycle Jordane » est une transposition de la « vraie vie vécue » de l’auteur réel. Trois entretiens complètent l’ensemble, dont deux, en introduction et en conclusion, reviennent sur ce parcours, de la fiction à ses bases secrètes.

J.-B. Puech est né à Aurillac en 1947. Il vit à Orléans depuis 1951. Il a été chercheur au CNRS à Paris (1984-1992), puis maître de conférences à l’Université d’Orléans (1990-2012). Son premier livre a paru chez Gallimard en 1979. Il est dédié à Louis-René des Forêts. Dernier ouvrage paru : La Préparation du mariage, P.O.L, 2021.