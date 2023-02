Véronique Lochert, Les femmes aussi vont au théâtre. Les spectatrices dans l'Europe de la première modernité 

« Les femmes aussi vont au théâtre » écrit Juan de Zabaleta qui commente la vie des habitants de Madrid au XVIIe siècle. Cela semble une évidence. Pourtant, la fréquentation des lieux de spectacle par les femmes suscite de nombreux débats dans l'Europe de la première modernité et demeure aujourd'hui largement méconnue.

Cet ouvrage mène l'enquête sur le public féminin des scènes européennes à travers une grande variété de textes invitant à confronter la réalité fuyante des spectatrices à ses multiples représentations. Les spectatrices participent pleinement à l'activité dramatique et jouent un rôle important dans la modernisation du champ théâtral du XVIe au XVIIe siècle. Leur présence met en valeur le cadre matériel et la nature sensuelle de l'expérience théâtrale ; elle éclaire les modalités de la réception, qui associe l'émotion au jugement, et contribue à la naissance du discours critique ; elle révèle la participation du public à la production du sens et les répercussions possibles de la fiction dans l'existence. Ces différentes perspectives, où s'associent étroitement pouvoir culturel des femmes et pouvoir social du théâtre, intéressent directement notre époque.

Ouvrage publié avec le soutien de l'Institut universitaire de France.

