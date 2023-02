Rabiaa Marhouch, Nina Bouraoui. La tentation de l'universel

Rebelle à toute assignation identitaire dès sa fracassante entrée en littérature en 1991, Nina Bouraoui n'a eu de cesse de revendiquer sa place, pleine et entière, dans la littérature française. Récusant les marqueurs particularistes «ethnoraciaux» ou genrés, elle donne du fi l à retordre aux discours médiatiques et parfois universitaires qui classent hâtivement sa production littéraire dans le pôle «francophone» minoré. Sa position littéraire s'oppose ainsi à la défi nition étriquée de la littérature française tacitement réservée à une catégorie singulière d'écrivains, un groupe supposément homogène par essence et dépositaire exclusif de l'universalisme : «la blanchité».

Malgré une forte notoriété et des oeuvres importantes, le champ littéraire français peine à se départir de ses hésitations sur la manière de classer l'auteure de Mes mauvaises pensées (prix Renaudot 2005), et de gommer une fois pour toutes les désignations multiples et parfois contradictoires de sa position dans le champ littéraire français. Nina Bouraoui est-elle une autrice francophone ou française ? Subversive et parfois opportuniste, elle jongle avec les lignes, brave les frontières catégorielles et bouscule l'immobilisme des cadres normatifs. Sa littérature reste un témoin des ambiguïtés de notre temps et des proclamations universalistes qui restent satisfaire.

Ouvrage publié avec le soutien du laboratoire Rirra 21 et de l'ED de l'université Montpellier 3 Paul Valéry.

Parcourir la Table des matières…

Lire l'introduction…