L'humour méditerranéen: spécificités, interférences et créations (Hammamet, Tunisie)

Colloque international et pluridisciplinaire



L’HUMOUR MÉDITÉRRANÉEN : SPÉCIFICITÉS, INTERFÉRENCES ET CRÉATIONS



Organisé par



L’Association Tunisienne des Etudes Méditerranéennes (ATEM)



En collaboration avec le Laboratoire d’études et de Recherches Interdisciplinaires et Comparées LERIC (Université de Sfax, Tunisie)



Les 8-09-10 Juin 2023 à Hammamet-TUNISIE



La Méditerranée, Mare Nostrum, est un espace fortement marqué historiquement. Sa configuration géographique particulière, un espace quasi fermé, est génératrice de mouvements, d’échanges, de rencontres à la fois contraints et choisis où l’Altérité est souvent inséparable d’une Adversité. Les nombreux conflits qui ont marqué les deux rives et les pays limitrophes ne sont pas sans influences civilisationnelles et culturelles touchant aussi bien le conquérant que le conquis. Ces influences, conscientes ou inconscientes, imposées ou consenties, déterminent, dans une très large mesure l’imaginaire individuel et collectif.



Sans faire l’Histoire de l’Humour en Méditerranée, les études dans ce domaine abondent, nous comptons engager, dans un premier temps, une réflexion qui tente d’interroger les particularités de l’Humour relatives à chaque espace géographique. Dans un second temps, nous mettons l’accent sur les matrices, les caractéristiques communes qui conditionnent la gestion et la régie de l’Humour dans cet espace de partage partant du fait que les nombreux contacts, complices ou « belliqueux », entre les différents espaces méditerranéens ne sont pas sans créer des connivences, des socles civilisationnels et culturels communs qui conditionnent et régissent les différents champs de la création : verbale, artistique, littéraire….Des dénominateurs communs aptes à façonner un comportement et une expression humoristique spécifiques.



L’accélération du rythme actuel des échanges, largement appuyés par les moyens de communication et particulièrement les réseaux sociaux, met en évidence la présence de cette connivence culturelle et intellectuelle préalable, profondément ancrée dans l’Histoire de la Méditerranée, qui facilite la compréhension et la réception de l’Humour, au-delà des barrières linguistiques. Il suffit, dans cet ordre, d’étudier le sort réservé à la production humoristique méditerranéenne, tous domaines confondus, qui est constamment soumise à un travail de « recyclage », de détournement, de re-création en fonction des contextes géopolitiques et culturels spécifiques. Un travail de « création » qui supposerait la présence d’un référentiel commun (intégré ou occulté) qui structure l’Imaginaire des pays méditerranéens qui agit et conditionne la réception de l’Humour, son genre et ses effets escomptés.

La complexité de la question de l’humour, liée à un espace spécifique, en l’occurrence la Méditerranée, nécessite une approche pluridisciplinaire sollicitant des éclairages divers impliquant la linguistique, la littérature, les Arts, la sociologie, l’histoire…etc.

Axes :

À titre indicatif, nous proposons les axes de réflexion suivants :



-Ressorts de l’humour méditerranéen.



-Humour et création linguistique.



-Humour arts et littérature.



-Humour dans l’espace politique.



-Humour dans les réseaux sociaux.



-Humour « limites » et « enjeux » : questions de réception.



-Peut-on parler d’un humour méditerranéen ?



Comité scientifique :



Mokni Abdelwahed (Université de Sfax)



Arbi Dhifaoui (Université de Sfax)



Mohamed Jerbi (Université de Sfax)



Ali Ben Nasr (Université de Sfax)



Habib Jamoussi (Université de Sfax)



Lassaad Jamoussi (Université de Tunis)



Fetah Ben Ameur (Université de Sfax)



Saber Souissi (Université de Sfax)



Saadia Khbou (Université de Sfax)



Akila Baklouti (Université de Sfax)



Wafa Elloumi (Université de Sfax)



Zinet Bouhajeb (Université de Sfax)



Hedi Saidi (Université de Lille)



Bassem Jmal (URIMA-Université de Sfax)



Kamel Skander (Université de Sfax)



Mohamed Ben Ayed (Université de Sfax)



Catherine Mazauric (Université Aix-Marseille)



Mohamed Chagraoui (Université de Tunis)



Fethi Rekik (Université de Sfax)



Guy Dugas (Université de Montpellier)



Hervé Bismuth (Université de Bourgogne-Franche-Comté)



Marie-José Fourtanier (Université de Toulouse)



Martine Jacques (Université de Bourgogne-Franche-Comté)



Mohamed Khbou (Université de Sfax)



Sébastien Quenot (Université de Corsica)



Doris Ruhe (Université Greifswald)



Bernadette Rey Mimosco-Ruiz (Université Catholique de Toulouse)



Responsables du colloque :



Saadia Yahia Khabou- Saber Souissi- Skander Kamel (Université de Sfax)



Comité d’organisation :



Saber Souissi- Skander Kamel -Saadia Khbou- Sabeh Moulahi - Mariem Bellaaj-Imen Tahari



Modalités de participation :



- Le travail de recherche présenté ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication ou communication antérieures. Les interventions peuvent être en français, en Anglais, en Italien ou en arabe.



- La proposition de communication selon le modèle ci-joint doit parvenir au comité avant le 15 Mars 2023 à l’adresse :



colloque.atem2023.humour@gmail.com



- La proposition doit être accompagnée d’un CV succinct (500 mots) et de la fiche de participation dûment remplie. En cas d’acceptation, le participant recevra une lettre d’invitation officielle pour la participation au colloque avant le 31 Mars 2023.



- Le comité d’organisation s’engage à publier les textes des interventions acceptées par le comité scientifique.



Frais de participation



- Pour les intervenants résidant en Tunisie (500 TND)



- Pour les intervenants étrangers (300 Euros)



Les sommes indiquées couvrent un séjour de trois nuitées dans un hôtel 4 étoiles en pension complète, les pauses café et les frais de publication des actes du colloque. Rappelons que les trajets sont à la charge des intervenants.



- Pour les accompagnants étrangers : 180E



- Pour les accompagnants tunisiens : 400D



NB : Supplément single (pour les participants tunisiens) : Tarif de l’hôtel



- Participation sans logement+Publication : 180D



- Adhésion à L’ATEM : 10D



*Pour plus d’information veuillez contacter (whatsApp): +21694541360

—



ندوة علمية دولية متعددة الاختصاصات



تنظّم الجمعيّة التّونسيّة للدراسات المتوسّطيّة(ATEM) بالاشتراك مع مخبر دراسات وبحوث متعددة المجالات والمقارنة(LERIC) أيّام 08-09-10جوان 2023 بمدينة الحمامات – تونس ندوة تحت عنوان:



"الفكاهة "المتوسطيّة": المميّزات والتفاعلات والإبداع"







البحر الأبيض المتوسط ​​هو فضاء مميّز تاريخيًا. فتكوينه الجغرافي الخاص، من حيث هو مساحة مغلقة تقريبًا، كان مجالا نشطا حركيّته لا تنقطع ولا تني نتيجة كثافة المبادلات واللّقاءات التي تحدث طوعا أو كرها على حد سواء، وهو ما طبع الآخريّة في كثير من الأحيان بضرب من العدائيّة. ولم تخل الصراعات العديدة التي طالت الضفتين والبلدان المجاورة من أبعاد حضارية وثقافية أثّرت في كل من الفاتح والمهزوم. هذه المؤثّرات، سواء كانت واعية أو غير واعية، مفروضة أو مقبولة، أسهمت إلى حد كبير في تحديد طبيعة المتخيّل الفردي والجماعي.



في ظلّ هذه الأجواء التي طبعت حياة سكّان ضفاف البحر الأبيض المتوسّط وعلى الرّغم من تناقضاتها وأزماتها برزت الفكاهة وتنوّعت أشكالها، والتقت حينا لتختلف أخرى، وعبّرت عن طريقة مخصوصة في التّفاعل مع المحيط الطّبيعي والثّقافي والسّياسي والعقائدي.. ولم يخل منها مجال إذ نجدها في الأدب والمسرح والفنون التشكيليّة والسّياسة والاجتماع والاقتصاد.. ودون أن نبحث في مجرّد التأريخ للفكاهة في البحر الأبيض المتوسط ​​مثل كثير من الدراسات التي اختصّت في هذا المجال، نعتزم الانخراط بدءا في عمليّة التّفكير حول الخصائص المميّزة للفكاهة وفق معيار الانتماء إلى الفضاء الجغرافيّ ونبحث عن مدى تأثّرها بالبحر المتوسّط أساسا من قبيل مساءلة الفكاهة الجزيريّة والحفر في خصوصيّاتها. ونستقصي في خطوة ثانية الجوانب المشتركة المحدّدة لفنون الإضحاك والدّعابة في مطلق الفضاء المتوسّطي، من حيث تنوّع العلاقات فيه وتفاعلها انطلاقا من قواعد حضاريّة وثقافيّة متقاربة حكمت مجالات الإبداع اللفظيّة والأدبيّة والفنّيّة والسّياسيّة.. وأفرزت سلوكا مخصوصا وتعبيرا عن الفكاهة فريدا.



إنّ تسارع نسق التّواصل والتّفاعل اليوم بين ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط بتأثير كبير من وسائل الاتصال وخاصة الشبكات الاجتماعية، سلّط الضوء على وجود نوع من التفاعل الثقافي والفكري المتجذّر بعمق في تاريخ البحر الأبيض المتوسط، وهو ما قد يسهل فهم فنون الدعابة وطرائق تلقّيها واستقبالها، ما وراء حواجز اللغة. ويكفي، في هذا التمشّي، دراسة مآلات الرّصيد الفكاهي المتوسطي، وجميع المجالات مجتمعة، والتي تخضع باستمرار للتّداول والتحوير، والتحويل، وإعادة الإنشاء وفقًا لسياقات جيوسياسية وثقافية محددة. هو عمل "إبداع" يفترض وجود مرجع مشترك (متكامل أو مخفي) يبني متخيّل بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​التي تعمل وتضبط طرائق استقبال فنون الفكاهة.



يتطلب إذن تناول مسألة الفكاهة، المرتبط بمساحة معينة، هي ههنا البحر الأبيض المتوسط ​​، نهجًا متعدد التخصصات يبحث عن رؤى مختلفة تشمل علم اللغة، والأدب، والفنون، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وما إلى ذلك.



ولتناول هذه الظاهرة نقترح محاور البحث التالية:







المحاور:



- مصادر الفكاهة المتوسطية: المشترك والمميّز.



- الفكاهة والإبداع اللغوي في حوض البحر الأبيض المتوسّط.



- فنون الفكاهة والأدب في حوض البحر الأبيض المتوسّط..



- الفكاهة والفنّ في حوض البحر الأبيض المتوسّط.



- الفكاهة في الشبكات الاجتماعية المتوسّطيّة.



- "حدود" الفكاهة ورهاناتها: آفاق التلقّي.



- هل يمكننا الحديث عن "فكاهة متوسّطيّة"؟



- الفكاهة بين الذّاتي والموضوعي في حوض البحر الأبيض المتوسّط..



- الفكاهة والسّياسي في حوض البحر الأبيض المتوسّط..



اللجنة العلمية :



عبد الواحد المكني (جامعة صفاقس)



العربي الضيفاوي (جامعة صفاقس)



محمد الجربي (جامعة صفاقس)



علي بن نصر(جامعة صفاقس)



الحبيب الجموسي (جامعة صفاقس)



الاسعد الجموسي (جامعة تونس)



فاتح بن عامر(جامعة صفاقس)



صابر السويسي (جامعة صفاقس)



سعدية الخبو(جامعة صفاقس)



عقيلة البقلوطي (جامعة صفاقس)



وفاء اللومي (جامعة صفاقس)



زينات بوحاجب (جامعة صفاقس)



الهادي السعيدي (جامعة ليل)



بسام الجمل(جامعة صفاقس)



كمال اسكندر(جامعة صفاقس)



محمد بن عياد (جامعة صفاقس)



كاترين مازوريك (جامعة اكس مرسيليا)



محمد الشقراوي (جامعة تونس)



فتحي الرقيق (جامعة صفاقس)



قي دقاس جامعة مونبلياي)



ارفي بسميث(جامعة بورقانيا)



ماري خوسي فورتاني (جامعة تولوز)



مارتين جاك (جامعة بورقانيا)



محمد الخبو (جامعة صفاقس)



سباستيان كنو( جامعة الكورس)



دوريس روه (جامعة قريسفالد المانيا)



برندات راي ميموسكو رويز(الجامعة الكاتولوكية تولوز)







تنسيق الندوة:



الأساتذة: كمال إسكندر، ، صابر سويسي



لجنة تنظيم الندوة:



الأساتذة: كمال إسكندر، سعديّة الخبو، صباح مولاهي، صابر سويسي، مريم بللعج ، ايمان الطهاري



شروط المشاركة:



- ضرورة الالتزام بإشكالية الندوة، والبحث في واحد من محاورها.



- أن يكون البحث جديدا ولم ينشر من قبل ولم يقدّم في ندوة أخرى أو ملتقى آخر.



- تكتب البحوث وتقدّم بإحدى اللغات التالية: العربية والفرنسية والانجليزية والإيطاليّة.



- ترفق الملخصات والبحوث بسيرة ذاتية مختصرة عن أصحابها (في حدود 500 كلمة).



- يتلقى أصحاب البحوث المقبولة دعوة رسمية للمشاركة في أشغال الندوة.



- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي، ويتعهد أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية عند الاقتضاء في آجال مضبوطة.



- تتعهد الجهة المنظمة بنشر أعمال الندوة المحكّمة المقبولة.



- ترسل الملخّصات في حدود 500 كلمة مرفوقة بسيرة ذاتيّة مختصرة قبل 15 مارس 2023 على البريد الالكتروني التالي: colloque.atem2023.humour@gmail.com



- الإعلام بالقبول المبدئيّ للملخّصات وإرسال دعوات المشاركة في الندوة : 31 مارس 2023



- بعد انعقاد الندوة يمنح الباحثون مدة أقصاها شهر لإرسال بحوثهم في صيغتها النهائية لعرضها على لجنة التحكيم العلمي.











رسوم المشاركة:



حدّد معلوم المشاركة بــ:



- 300 يورو للمشاركين الأجانب. يغطّي هذا المعلوم:



- برنامج الندوة الدولية.



- الاستراحات الصباحية والمسائية



- الإقامة بالفندق(4 نجوم) لمدّة 3 ليالي /4 أيام: (وجبة كاملة).



- 180 يورو لمن يرغب في اصطحاب مرافق



- نشر المقال بعد تقييمه.



- 500 دينارا للمشاركين المحليين. وتشمل:



- برنامج الندوة الدولية.



- الاستراحات الصباحية والمسائية



- الإقامة بالفندق(4 نجوم) لمدّة ثلاث ليال/ 4 أيام في غرفة ثنائية: (وجبة كاملة)



- 400 د.ت لمن يرغب في اصطحاب مرافق .



- نشر المقال بعد تقييمه.



ملاحظة: 180 د .ت لمن يرغب في المشاركة في الندوة دون إقامة ( شاملة المشاركة والفطور والنشر)



-10د.ت معلوم الانخراط السنوي في الجمعية التونسية للدراسات المتوسطية.







للاستفسار الاتصال بالرقم التالي (واتساب ) +21694541360



















ندوة علميّة متعدّدة الاختصاصات



الفكاهة في البحر الأبيض المتوسط: المشترك والخاصّ



08-09-10جوان 2023



استمارة مشاركة



الاسم واللقب: ...........................................................................................................................................................................................



الدرجة العلمية والاختصاص: .........................................................................................................................................................



المؤسسة الجامعية: ..............................................................................................................................................................................



...........................................................................................................................................................................................................................



عنوان المراسلة: .....................................................................................................................................................................................



الهاتف الشخصي: ..................................................................................................................................................................................



البريد الإلكتروني: ...............................................................................................................................................................................



عنوان البحث: .......................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................



المحور الّذي يندرج فيه البحث: .....................................................................................................................................................







مواعيد مهمّة

استمارة المشاركة



قبل 31 مارس 2023

ملخّص المداخلة



قبل 15 مارس 2023

ترسل الاستمارة على البريد الإلكتروني:



Colloque.atem2023.humour@gmail.com

















ندوة علميّة متعدّدة الاختصاصات



الفكاهة في البحر الأبيض المتوسط: المشترك والخاصّ



08-09-10جوان 2023



المداخلة



الاسم واللقب: ........................................................................................................................................................................................



الدرجة العلمية والاختصاص: ........................................................................................................................................................



عنوان البحث: .........................................................................................................................................................................................



........................................................................................................................................................................................................................



الملخّص:.................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







ترسل الورقة على البريد الألكتروني:



Colloque.atem2023.humour@gmail.com