Dominique Couzinet, Mario Meliadò (dir.)., L'institution philosophique française et la Renaissance. L'époque de Victor Cousin

Au cours du XIXe siècle, l’histoire de la philosophie s’est imposée comme une discipline centrale dans l’institution philosophique française. Ce processus reposait sur l’influence intellectuelle et politique exercée par Victor Cousin (1792-1867) ; il a coïncidé avec l’élaboration d’un schéma interprétatif conférant à la Renaissance, en tant qu’époque philosophique, un statut controversé, caractérisé par l'infériorité conceptuelle. L'ouvrage éclaire les enjeux idéologiques des débats sur la Renaissance dans la France du XIXe siècle. Il propose une approche globale des reconstructions érudites et des utilisations polémiques de la Renaissance, centrée sur une relecture politique de la pratique historiographique, ainsi que sur les réseaux personnels, académiques et transnationaux.

