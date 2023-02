L’artiste face au défi des différences dans l'espace francophone (Biarritz)

L’artiste face au défi des différences dans l'espace francophone

Colloque international organisé par le Réseau Régional de Recherche FrancophoNéA (axe « Culture & Création »)

en partenariat avec le Théâtre du Versant de Biarritz

les 30 novembre et 1er décembre 2023

En un temps où mondialisation tend à rimer de plus en plus avec uniformité, la création artistique constitue aujourd’hui l’un des rares « espaces refuges » où s’exprime et se manifeste la différence. Grâce à leur prise de distance et au regard critique qu’ils portent sur le monde et opposent aux canons sociaux et aux dogmes religieux, les artistes ont toujours été les voix d’une marginalité parfois heureuse, épicurienne, parfois douloureuse dans un contexte d’oppression des voix divergentes.

Parce qu’il se caractérise par sa diversité et son ouverture, mais aussi parce qu’il a été marqué dans son histoire par la discrimination, et pour certains pays du Sud par le fait colonial, l’espace francophone se prête particulièrement bien à l’exploration de cette problématique. En quoi la création artistique est-elle le lieu privilégié d’une réflexion sur l’altérité sous toutes ses formes (linguistique, culturelle, religieuse, etc.), voire d’une expérience de l’autre ? Telle est la question qui sera au centre des débats, sachant qu’altérité et différence ne sont pas des notions synonymes et qu’il serait intéressant d’analyser ce qui les distingue. Les exemples choisis pourront appartenir à l’ensemble des domaines artistiques (littérature, musique, théâtre et arts de la scène, arts visuels, arts numériques, etc.).

Quelques pistes de réflexion :

- La (Les) différence(s) comme objet de représentation

- Les modes de représentation de la différence

- La transgression des normes esthétiques/institutionnelles/morales

- Marginalité et dissidence (le sentiment et la revendication de la différence)

- La différence comme atout et/ou comme handicap

Le colloque international « L’artiste face au défi des différences dans l’espace francophone » aura lieu au Casino municipal de Biarritz les 30 novembre et 1 er décembre 2023.

L’hébergement et les repas des participants seront pris en charge. Des frais d’inscription seront demandés (30 euros / 15 euros pour les étudiants et les doctorants).

Le format des présentations individuelles sera de 20 minutes, suivies de 10 minutes de questions et d’échanges.

Ce colloque débouchera sur une publication, après évaluation des articles par le comité scientifique.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur proposition de communication (15-20 lignes assorties d’une brève présentation bio-bibliographique) aux organisateurs (adresses ci-dessous) avant le 15 mai 2023. Elles recevront une réponse le 15 juin.

helene.laplace-claverie@univ-pau.fr

charles.brion01@univ-lr.fr

omar.fertat@u-bordeaux-montaigne.fr



Comité d'organisation

Charles Brion, Université de La Rochelle

Hélène Laplace-Claverie, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Omar Fertat, Université Bordeaux Montaigne

Claire Clouet, Théâtre du Versant, Biarritz

Gaël Rabas, Théâtre du Versant, Biarritz

Giovanni Agresti, Université Bordeaux Montaigne

Oumou Salam Tardieu Dème, Université Bordeaux Montaigne

Karine Abado, Université Bordeaux Montaigne

Emylien Gardair, Université Bordeaux Montaigne

Sylvie Maleret, Université Bordeaux Montaigne

Comité scientifique

Omar Fertat, Université Bordeaux Montaigne

Charles Brion, Université de la Rochelle

Hélène Laplace-Claverie, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Giovanni Agresti, Université Bordeaux Montaigne

—

NB : des informations plus précises quant à l’organisation de cet événement seront envoyées aux participants dans une deuxième circulaire au mois de septembre.