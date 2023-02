Jeux (XXVe Colloque annuel de l'Association des Études Françaises et Francophones d’Irlande, Dublin)

Association des Études Françaises et Francophones d’Irlande



XXVe Colloque annuel



20 - 21 octobre 2023



University College Dublin, Irlande



"Jeux"



Appel aux interventions



Pour célébrer son vingt-cinquième anniversaire, le colloque annuel de l’ADEFFI se propose de réfléchir sur le thème de Jeux. Les pistes de réflexion qui suivent ne sont données qu’à titre indicatif :



· Poétique du jeu



· Jeux littéraires



· Jeux et intrigues



· Ludicité et sérieux



· Jeux d’espace



· Le jeu dramatique



· Jeux de mots, la linguistique du jeu



· Le style de jeu



· Les représentations du jeu / des jeux



· Les jeux à la première personne



· Jeux de lettres



· Jeux de société



· La société du jeu



· Le jeu comme genre au Moyen Âge



· Les jeux d’argent



· Roman de mystères et romans d’énigmes : le roman policier comme jeu



· Le jeu de / dans la traduction



· Le ludisme



· La ludothérapie



· Enjeux de lutte



· Jeux dans l’enseignement



Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais sous la forme d’un résumé de 300 mots maximum, doivent être envoyées par courriel à info@adeffi.ie avant le 1 mars 2023.

Les propositions peuvent être pour un panel de 3 ou 4 participants, ou pour une intervention individuelle.



Les jeux sont faits.