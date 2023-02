Appel à contributions : revue Interculturel Francophonies sur Louis-Philippe Dalembert

Interculturel Francophonies est une revue semestrielle monographique consacrée aux cultures et littératures d’expression française publiée par l’Alliance Française de Lecce. Le numéro à paraître à l’automne 2024 sera consacré à l’écrivain Louis-Philippe Dalembert, auteur de romans, nouvelles, essais et poèmes en français et créole haïtien dont l’œuvre a remporté un grand succès international.



L’attention pourra être portée vers une thématique abordée par l’auteur ou vers l’étude d’une des œuvres de Dalembert. Toutes les approches seront les bienvenues, pourvu qu’elles apportent un regard nouveau, ou de nouvelles perspectives, sur l’œuvre incontournable de cet écrivain.





Calendrier :



- Envoi des propositions (titre, résumé d’environ 300 mots et courte notice biobibliographique) à Alessia Vignoli (a.vignoli@uw.edu.pl) avant le 1er mars 2023.



- Articles à remettre avant le 1er juin 2023.



- Parution du numéro prévue à l’automne 2024.