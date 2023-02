"Le merveilleux secret de Blaise Cendrars", par Maurice Mourier (en-attendant-nadeau.fr)

À lire sur en-attendant-nadeau.fr :

"Le merveilleux secret de Blaise Cendrars", par Maurice Mourier (en ligne le 1 février 2023).

À partir d’un séminaire très actif qui s’est longtemps tenu à Paris X-Nanterre sous sa direction, l’infatigable Claude Leroy a sans aucun doute inventé le Blaise Cendrars que nous admirons aujourd’hui non plus seulement comme un des écrivains clés de la modernité, voyageur baroudeur zélateur de la « vraie vie », celle qu’on ne trouve(rait) pas dans les livres, mais au contraire – ou en même temps – comme l’un des plus grands poètes, en vers et surtout en prose, du XXe siècle. Artiste secret, profond et subtil, tout proche peut-être d’un Stevenson, pour qui la vie rêvée comptait plus que la réalité.

(Illustr.: Illustration de « J’ai tué » de Blaise Cendrars par Fernand Léger, couverture d’Aujourd’hui, Folio Essais, 2022 © Gallimard).