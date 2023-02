Bourse de recherche doctorale en littérature comparée (Univ. Libre de Bruxelles)

Description du poste et critères

Lieu de travail : Université libre de Bruxelles (campus Solbosch)

Département : Langues et Lettres Langues et Lettres françaises et romanes

Centre de recherche : Philixte (études philologiques, littéraires et textuelles)

Domaines : Littérature française et comparée, histoire de la littérature, traductologie, études des périodiques.

Date de début prévue : 1er avril 2023

Salaire indicatif : 2320 €/mois

Horaires : Temps plein, contrat à durée déterminée (24 mois, renouvelable une fois)

Type de contrat : Bourse de doctorat liée à un projet de recherche sur les traductions dans les périodiques fin-de-siècle francophones.

Directeur du projet : Clément Dessy (FNRS-ULB)



Aperçu du poste

Financé par une bourse ARC-Consolidating Fellowship, le candidat retenu travaillera sous la supervision du directeur de projet, Clément Dessy (PHILIXTE, FNRS-ULB) sur un projet intitulé « Traduire en revues. La traduction dans les revues culturelles de langue française (1880- 1914) », qui étudiera le rôle que les revues artistiques et littéraires fin-de-siècle ont joué un rôle dans la poursuite des débats entre cosmopolitisme et nationalisme à la fin du XIXe siècle et la façon dont celles-ci sont devenues des lieux spécifiques pour la traduction littéraire. Le diplôme sera délivré par l’Université libre de Bruxelles (ULB).



Le·a doctorant·e :

1. effectuera une recherche doctorale sur la place des littératures étrangères et de la traduction dans les revues littéraires et artistiques belges entre 1880-1914.

2. collaborera avec le directeur du projet dans les activités liées au projet de recherche, y compris un atelier à Paris pour les jeunes chercheurs en 2024.

3. contribuera à nourrir une base de données en ligne de traductions, qui sera mise en place dans le cadre du projet.



Ce poste à temps plein est proposé à partir du 1er avril 2023 pour une durée déterminée de 24 mois (renouvelable une fois).



Conditions générales

La Faculté des Lettres, de la Traduction et de la Communication de l’Université libre de Bruxelles recherche un·e doctorant·e boursier·e à temps plein dans le domaine de la littérature comparée et de la traduction. Le candidat retenu bénéficiera d’un contrat de bourse de doctorat non imposable, équivalent à un contrat de travail. Selon la nationalité du bénéficiaire, ce contrat de bourse est soumis aux dispositions générales[1] ou partielles[2] du système de sécurité sociale belge couvrant l’assurance maladie, le congé de maternité, l’indemnité de maladie en cas d’hospitalisation, l’assurance invalidité, le système national de pension, le système national de chômage, l’assurance contre les accidents du travail, les allocations familiales et les dispositions relatives aux maladies professionnelles. Pour tous les bénéficiaires d’une bourse de doctorat, qu’elle soit soumise au régime général ou partiel de sécurité sociale, le boursier peut recevoir des allocations familiales pour les enfants de son foyer.



Le montant mensuel net de la bourse devrait être d’environ 2320 € par mois les deux premières années. Le candidat bénéficiera également d’un budget supplémentaire pour ses frais de recherche (2500 €/par deux ans).



Située au cœur de l’Europe dans la ville de Bruxelles, l’ULB est une université complète qui compte 12 facultés, écoles ou instituts, couvrant tous les grands domaines de recherche. Sa Faculté des Lettres, de la Traduction et de la Communication est composée de trois départements (Langues et lettres, École de Traduction et d’Interprétation ISTI - Cooremans, et Sciences de l’Information et de la Communication) et de cinq centres de recherche.



Le·a candidat·e retenu·e sera basé·e à la Faculté des Lettres, de la Traduction et de la Communication (dans un bureau partagé, avec un soutien administratif et technique complet) et rattaché au centre de recherche PHILIXTE, situé sur le campus du Solbosch. Iel bénéficiera d’un environnement scientifique stimulant (exposition internationale par le biais d’événements scientifiques, de séminaires de recherche, d’activités de mise en réseau au niveau national et international, de sessions de formation spécifiques, etc.)



Critères de sélection



- Un master en langues et lettres, en littérature comparée ou dans une discipline connexe pertinente est requis ;

- Une maîtrise du français ou de l’anglais est requise ;

- Des compétences organisationnelles ;

- Un intérêt préalable et démontrable pour la période fin-de-siècle et/ou la littérature belge sera un avantage ;

- Des compétences en humanités numériques seront un avantage.



Éligibilité



- Cet appel est ouvert aux candidats de tout âge et de toute nationalité.

- Nous encourageons les candidatures de personnes neuro-diverses, handicapées ou issues de groupes ethniques sous-représentés dans le milieu universitaire.

- Les candidat·es doivent avoir obtenu un master ou un diplôme équivalent depuis 2 ans maximum au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures. Cette dernière période maximale est prolongée d’une année supplémentaire par naissance et/ou adoption.



Comment postuler



Les candidatures doivent être rédigées en français ou en anglais, et soumises en un seul fichier PDF, par e-mail à clement.dessy@ulb.be pour le 28 février 2023 à 17h00 heure de Bruxelles (UTC + 2).



Le dossier de candidature doit contenir les éléments suivants :



- lettre de motivation expliquant votre intérêt pour le poste ;

- CV complet (avec liste de publications) ;

- noms et adresses électroniques de deux personnes de référence ;

- un exemple de travail écrit, publié ou non, ne dépassant pas 7500 mots (par exemple, une partie de leur mémoire de maîtrise ou un article).



Les candidats présélectionnés seront invités à participer à des entretiens en ligne après le 1er mars 2023. Tous les candidats seront informés de la suite donnée à leur candidature avant la mi-mars 2023.

Le candidat retenu aura alors 5 jours ouvrables pour accepter la bourse. Veuillez noter qu’en acceptant la bourse, le candidat retenu s’engage à postuler à l’appel à candidatures pour la bourse de chercheur (ASP - Aspirant) du Fonds pour la recherche scientifique - FNRS (F.R.S. - FNRS) en février 2024. Si cette candidature est retenue, ils poursuivront ensuite leur doctorat sous l’égide du FNRS avec des conditions financières et institutionnelles inchangées.





[1] Pays de l’EEE et de la Suisse ou pays liés à la Belgique par une convention bilatérale de sécurité sociale (Algérie, Australie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, Croatie, États-Unis, Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Maroc, Philippines, République du Monténégro, Saint-Marin, Serbie, Tunisie, Turquie et Uruguay).

[2] Un des pays qui ne figure pas dans la liste ci-dessus ou qui ne fait pas partie de l’EEE.