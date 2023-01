Série "Autrices" de la revue Thaêtre

Les « Séries » de la revue en ligne thaêtre regroupent des articles autour d’un sujet commun, publiés au fil de l’eau.

La revue ouvre une nouvelle série « Autrices » consacrée au théâtre écrit par des femmes, des débuts de l’Ancien Régime à la fin du XXe siècle.

Cette nouvelle série souhaite faire découvrir des autrices qui, pour des raisons avant tout idéologiques admirablement exposées dans l’introduction au tome I de l’anthologie Théâtre de femmes de l’ancien régime (Évain, Gethner et Goldwyn 2014), ont été peu à peu effacées des histoires et des anthologies de théâtre.

Il s’agirait de faire redécouvrir ces textes à travers des dialogues et des rencontres entre des chercheur·euses et les différent·e·s acteur·ices du théâtre contemporain (comédien·nes, metteur·e·s en scène, scénographes, dramaturges, etc.)



Cette nouvelle série a pour ambition non seulement de faire redécouvrir ces autrices à travers des présentations d’extraits et des relectures - qui pourront varier d’échelles, de la présentation de l’œuvre complète d’une autrice à l’analyse d’un extrait de pièce - mais également de les faire entendre, et de les éprouver dans un contexte contemporain.

Pour cela, nous souhaiterions que les contributions soient l’émanation d’une rencontre entre des chercheur·euses ou dramaturges qui travaillent sur une autrice ou un texte en particulier, et des artistes qui les imaginent en acte.

Ainsi, les contributions pourront prendre des formes diverses, et nous choisissons de laisser aux contributeur·rices une grande marge de liberté dans les formats proposés, le format numérique de la revue se prêtant particulièrement bien à la publication d’images mais également de contenus vidéo ; lecture par un·e comédien·ne, maquette, mise en voix, journal de travail, etc.

En ce qui concerne les textes, les consignes de rédaction et de mise en page sont celles valables pour toutes les publications de la revue thaêtre (voir charte).

Quant aux images, elles doivent être référencées. Si le/la contributeur·ice n’en est pas l’auteur·ice, elles doivent être libres de droits. Elles doivent également être envoyées en haute définition. Dans tous les cas, leur publication sur le site de la revue ne pourra pas être rétribuée.

—

Les propositions d’articles et reportages sont à envoyer à l’adresse suivante : kenza.jernite@gmail.com Après examen en comité de rédaction, une date de remise de la première version de l’article sera fixée avec le/la contributeur·ice.



Les articles seront publiés sur le site de thaêtre après évaluation par le comité scientifique de la revue, et après effectuation des corrections éventuellement demandées.