Série "Lieu" de la revue Thaêtre

Les « Séries » de la revue en ligne thaêtre groupent des articles autour d’un sujet commun, publiés au fil de l’eau.

La revue ouvre une nouvelle série consacrée aux lieux de théâtre à travers le monde.

Cette nouvelle série souhaite présenter des lieux du théâtre et du spectacle vivant dans le monde, qu’ils soient conventionnels ou non, emblématiques ou clandestins, éphémères ou institutionnalisés, à travers des articles et des photographies.

Nous choisissons de laisser aux auteur·ices une marge de liberté concernant le format de l’article proposé : article historique, scientifique, récit de voyage ou de visite à la première personne, reportage incluant des entretiens, etc. L’important est que les lecteur·ices puissent sans difficulté comprendre votre position d’auteur·ice, et d’où vous prenez la parole, et que les informations essentielles figurent dans le texte (pays, ville, date et circonstances de la fondation du lieu, statut juridique/administratif, activités, direction, organisation, programmation).

Les consignes de rédaction et de mise en page sont celles valables pour toutes les publications de la revue thaêtre (voir charte, disponible sur le site de la revue).

La série « Lieux » souhaite donner une large place aux images. Ainsi, les propositions doivent faire cohabiter texte et matière audio-visuelle (photographies, croquis, vidéos, sons, affiches, programmes, etc). Nous souhaitons faire de cette nouvelle section un espace privilégié pour la publication de reportages photo, comme il en existe déjà dans la revue. Les images doivent être légendées (lieu date photographe, noms des personnes s’il y a lieu). Si le/la contributeur·ice n’en est pas l’auteur·ice, elles doivent être libres de droits. Dans tous les cas, leur publication sur le site de la revue ne pourra pas être rétribuée.

Les images doivent être envoyées en haute définition.

—

Les propositions d’articles et reportages sont à envoyer à l’adresse suivante : p.donizeau@hotmail.fr

Elles doivent préciser les éléments suivants : nom et lieu de la structure présentée, format et contenu de l’article, sources.

Après examen en comité de rédaction, une date de remise de la première version de l’article sera fixée avec le/la contributeur·ice.

Les articles seront publiés sur le site de thaêtre après évaluation par le comité scientifique de la revue, et après effectuation des corrections éventuellement demandées.