Le regard féminin sur le territoire italien: récits de voyages et de migrations (XVIIIe-XXIe s), revue Transalpina 

APPEL A PUBLICATION



Le regard féminin sur le territoire italien: récits de voyages et de migrations (XVIIIe-XXIe siècles)





Transalpina– Études italiennes (https://journals.openedition.org/transalpina) n°27 (2024), numéro dirigé par Laura Fournier-Finocchiaro, Elena Musiani et Daniele Comberiati



Le thème du voyage dans une perspective de genre a déjà donné lieu à un certain nombre de publications, qui ont permis de mettre au jour des récits inédits ou ignorés et ont proposé des réflexions sur le lien entre écriture féminine, récits de voyages et construction de soi.



Ce numéro de Transalpina souhaite focaliser l’attention sur la découverte et la description du territoire italien par des regards féminins, non seulement de voyageuses (qui notamment à partir du XVIIIe siècle font l’expérience du Grand Tour, en laissant des traces écrites), mais aussi d’autrices de guides touristiques, de femmes-reporters, d’exilées et migrantes (internes et étrangères) entre le XIXe et le XXIe siècle, qui se sont déplacées en Italie et ont raconté leur expérience de rencontre avec la péninsule italienne et ses habitants.



Nous nous intéresserons ainsi aux récits de voyages et de migrations qui tentent de saisir, par l’expérience du déplacement géographique, les caractéristiques du territoire italien observées d’un point de vue situé, celui féminin sur le monde qui l’entoure.



En tenant compte des motivations différentes des séjours et transferts (touristiques, reportages journalistiques, études anthropologiques, migrations de travail, exils politiques), nous proposons d’interroger la façon dont le genre influence (ou pas) le style et le contenu des récits de voyage en Italie. Sachant que les voyages et déplacements ont eu tendanciellement une portée émancipatrice dans la vie des femmes, mais aussi que le genre interfère avec les conditions matérielles dans lesquelles se déroule le transfert (restrictions, interdictions, positionnements féminins par rapport aux mœurs observées…), nous proposons d’analyser les caractéristiques spécifiques qui se dégagent dans l’image de la péninsule et des populations donnée par les écrits féminins.



La période examinée va du XVIIIe siècle au XXIe siècle, afin d’intégrer à l’étude non seulement les récits de voyages touristiques et ceux produits par les migrations internes (principalement du Sud au Nord de la péninsule), mais aussi le regard porté sur l’Italie par les émigrantes de « retour » et par des autrices immigrées qui, par comparaison avec leur contexte d'origine, décrivent leur découverte des lieux et des comportements sociaux avec une attention particulière aux relations de genre.



Les propositions pourront examiner :



- des œuvres littéraires et des souvenirs de voyage en Italie publiés par des autrices de la péninsule ou étrangères ;



- des journaux, correspondances et autres écrits du for privé inédits mis au jour dans les archives ;



- des reportages, des études anthropologiques et des rapports scientifiques portant sur le territoire italien et ses habitants rédigés par des journalistes et chercheuses ;



- des guides touristiques ainsi que des vademecum pensés par des femmes et éventuellement pour un public féminin.



Les propositions d’articles, de 2000 signes maximum, en français ou en italien, incluant une bibliographie indicative et une brève présentation de l’auteur, sont à envoyer pour le 20 février 2023 au plus tard à laura.fournier@univ-grenoble-alpes.fr; elena.musiani2@unibo.it et daniele.comberiati@univ-montp3.fr.



Les articles sélectionnés pour la publication devront être remis pour le 30 décembre 2023 (délai de rigueur) et devront être compris entre 35 000 et 45 000 caractères, notes et espaces compris. Les articles seront soumis à une lecture éditoriale et à une relecture en double aveugle.



Ce numéro de la revue paraîtra à l’automne 2024.

Bibliographie indicative



