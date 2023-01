Matérialités vocales : Voix, genre et médias (Toulouse)

Appel à communications



Troisième journée d'études :

Matérialités vocales : voix, genre et médias



Le 2 juin 2023

LERASS, Axe Genre et médias

Université de Toulouse Jean Jaurès





Proposée en 2019 et en 2021, cette journée d’étude prévue tous les deux ans se propose d’être un espace de réflexion à la rencontre de trois axes : la voix, le genre, les médias. La matérialité même des voix, ce qui est considéré comme une voix d’homme, une voix de femme, la manière dont sont traitées les différentes voix par les médias, compris aussi bien comme outil de projection de ces voix que comme instances de représentation, sont autant de pistes de réflexions que nous souhaitons traiter de manière régulière, sur le long terme, et qui a déjà permis la publication d’un numéro de la revue Semen (Biscarrat, Coulomb-Gully et Sapio, 2022).



L’étude des matérialités vocale s’est traduite dans de nombreux pays par des recherches sur les interruptions, dans les échanges entre hommes et femmes aussi bien en Nouvelle-Zélande (Easton, 1994) qu’en Angleterre (Cameron et Shaw, 2016). Déborah James et Sandra Clarke (1993) précisent que les femmes ont tendance à prendre en charge le travail socio-émotionnel lors d’une interaction conversationnelle, analyse également partagée par Corinne Monnet en France (1998). Cette dernière met en évidence que dans une pratique conversationnelle impliquant des hommes et des femmes, les femmes produisent la conversation mais ce sont les hommes qui la dirigent et la contrôlent. De plus, les femmes encouragent la parole masculine, elles posent plus de questions sur le sujet de conversation développé par un homme que l’inverse, et elles permettent à cette parole de se poursuivre et de se développer.



En France, ces recherches ont pu se focaliser sur les voix des femmes politiques (Coulomb- Gully, 2021), les voix off des femmes dans les séries télévisées (Le Fèvre-Berthelot, 2020), la musique (Barrière, 2022) et le GMMP travaille régulièrement sur la présence des femmes à la radio. Interroger genre, média et voix, c’est ainsi poser la question des prises de parole et des interactions conversationnelles médiatisées en analysant des rapports sociaux de sexes qui se produisent dans le cadre d’un marché du travail patriarcal où il existe des ségrégations verticales et horizontales (Delphy, 2013 ; Laufer, 2014 ; Maruani, 2017).



La voix semble être porteuse de genre mais également d’une histoire géographiquement située. La présence d’accents peut aussi bien entraîner une glottophobie (Blanchet, 2019) qu’un imaginaire classiste lié à l’existence d’accents de banlieue (Fagyal, 2010) ou créateur d’une altérité (Gay, 2020). Si les mots ont un pouvoir (Butler, 2004) et peuvent être performatifs, la voix qui les prononce comme la technologie de genre (de Lauretis, 1987) qui la diffuse sont ainsi tributaires d’une histoire, de rapports de pouvoir que nous souhaitons étudier au cours de cette journée d’étude.



Si travailler sur genre, voix et médias a pour objectif d’étudier la fabrique d’une norme vocale et de rapports sociaux de voix, parler de femmes et d’hommes peut ancrer cette recherche dans une binarité souvent présentée comme incontournable (Coulomb-Gully, 2010). C’est la raison pour laquelle nous souhaitons également travailler sur la manière dont les industries culturelles et médiatiques peuvent creuser cette binarité ou la dépasser.



La voix des politiques ayant été au centre de l’actualité durant l’année 2022, avec notamment les élections présidentielle et législatives, nous souhaitons explorer en priorité cette dimension de l’expression vocale. Mais cette focale privilégiée, n’exclut pas d’autres approches, en plus de la voix politique :

-Voix médiatique : du micro-trottoir à l’IA, des chanteurs et chanteuses aux hommes politiques, quel imaginaire du genre se dessine autour de ce qui est audible dans l’espace médiatique ?

-Médiatiser des voix : comment le genre est-il mobilisé avant même toute diffusion ? Quels sont les outils, quelles sont les technologies qui permettent aux voix marginalisées d’être entendues ou au contraire, à une norme de s’imposer ?



Liste des axes (non exhaustifs) :

Voix, genre et politique

Voix, genre et sexualité

Voix, genre et fictions audiovisuelles

Voix, genre et évolutions générationnelles

Voix, genre et chant

Voix, genre et podcasts

Voix, genre et journalisme

Voix, genre et approche diachronique

Voix off et genre

Voix, genre, altérité et bilinguisme



Merci d’envoyer vos propositions de communication (une dizaine de lignes), pour le 17 février 2023 à : deborah.gay@univ-tlse2.fr ; fanny.mazzone@univ-tlse2.fr ; louise.barriere@univ-tlse2.fr ; veronique.perry@univ-tlse3.fr



(Références bibliographiques sur le fichier joint)