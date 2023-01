Vacation TD L1 "Atelier d'écriture professionnelle et communication" (UPCité)

Bonjour,

Suite à un désistement de dernière minute, on recherche d'un enseignant vacataire à même d'assurer un TD 24 h de L1 intitulé "Atelier d'écriture professionnelle et communication". Le cours à lieu le vendredi de 13 h à 15 h (ligne 9 - M° Marcel Sembat) et commence vendredi prochain (le 03/02). Le contenu pourra s'adapter à l'expérience de l'enseignant mais, si besoin, des supports de cours pourront également être partagés.



Veuillez contacter clara.romero@u-paris.fr

Directrice d'études L1 SDL

UFR SHS / Faculté Sociétés & Humanités / UPCité

en précisant votre statut (étudiant, emploi principal, retraité...)