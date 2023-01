NectArt, n° 16 : "Transition écologique. Le monde artistique fait sa mue"

Et si l’urgence climatique obligeait le monde artistique à redéfinir ses priorités et à « changer de culture » ? Selon David Irle, cela suppose de ralentir les rythmes de produc- tion, d’harmoniser les circuits de diffusion, de revoir son rapport au territoire et, in fine, de réinterroger son système de valeur. L’enjeu nécessite un changement radical dans les pratiques comme dans les échelles de valeur. Il semble nécessaire de passer d’une culture du « toujours plus » (de spectacles, d’expos, de tournées, de films, de livres...) à une culture du « toujours mieux » en remettant du sens et du lien au cœur de l’action et des projets.

Symboles de la vitalité culturelle française par leur capacité à accueillir des artistes, mobiliser des bénévoles et créer de la relation, les festivals représentent aussi le monde de l’abondance en tant que grands consommateurs d’énergie. En visant moins loin, moins haut et moins fort, peuvent-ils modifier leur logiciel ? s’interroge Gwendolenn Sharp. Les artistes, de leur côté, expérimentent depuis plusieurs années d’autres façons de créer plus en phase avec les enjeux actuels. La « slow création » est une voie pour une vraie bifurcation, avec les droits culturels comme boussole, observe Éric Fourreau.

La puissance publique doit elle aussi transformer sa politique culturelle en faisant évoluerses cadres d’intervention et les finalités de son action autour de trois enjeux, selon Cyril Delfosse : la responsabilité, la résilience, la contribution. Elle doit accompagner la force d’agir de la société civile.

Comme d’autres secteurs de la culture, les métiers du livre s’efforcent de s’adapter à l’urgence climatique. Trop lentement et sans faire leur propre révolution culturelle, nous dit Anaïs Massola, présidente de l’Association pour l’écologie du livre. Raison pour laquelle la chaîne du livre doit tendre vers des modèles plus sobres et plus collectifs.

Sommaire

Édito

De la biodiversité à la diversité culturelle…

Éric Fourreau

Le face-à-face

Françoise Nyssen/Edwy Plenel

« Le droit de savoir et l’indépendance, piliers de nos entreprises, sont aujourd’hui menacés »

Françoise Nyssen, Edwy Plenel

Entretien réalisé le 29 novembre 2022 par Éric Fourreau

Dossier - Transition écologique. Le monde artistique fait sa mue

Présentation

Comment agir face au dérèglement climatique ?

Changer de culture !

David Irle

Moins loin, moins haut, moins fort

Les festivals peuvent-ils changer de logiciel ?

Gwendolenn Sharp

Les artistes en première ligne

Les projets de territoire et les droits culturels, leviers pour une vraie bifurcation !

Éric Fourreau

Comment les collectivités territoriales vont devoir écologiser leurs politiques culturelles

Cyril Delfosse

Prendre conscience de notre inconscience

Ouvrir la voie aux livres de l’après-pétrole

Anaïs Massola

Un territoire, un enjeu

L’Inseac à Guingamp

Une utopie qui écrit l’EAC en lettres majuscules !

Éric Fourreau

Histoire du film d’animation - II. Industrie et artisanat (1937-1989)

De Blanche-Neige à Mon voisin Totoro

Sébastien Denis

Recrudescence des créations/reprises de librairies depuis 2019

« Cette fois c’est décidé, je deviens libraire ! »

Mathilde Rimaud

Du cloud gaming au métavers

Microsoft vampirise le jeu vidéo

Louis Wiart

Médiation des contenus et des savoirs

Le « devenir média », une expérimentation des institutions culturelles

Camille Jutant

Comprendre le fonctionnement des algorithmes

Sortir du diktat des médias sociaux

Stéphanie Vecchione

De Jeff Bezos à Elon Musk

L’idéologie cynique de la Silicon Valley

Nikos Smyrnaios

Neuf plateformes au révélateur

Les réseaux sociaux évoluent vers le Web3

Amélie Ebongué

Bibliothèque subjective

Mis en ligne sur Cairn.info le 11/01/2023.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Pour une écologie des pratiques culturelles", par Christian Ruby (en ligne le 28 janvier 2023).