Hans Färnlof et Gabrielle Hirchwald (dir.), Daudet et les langues. 150 ans des "Lettres de mon moulin".

Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet font partie du patrimoine littéraire et culturel français. À l’occasion des 150 ans de la publication en volume du recueil, s’est tenu en avril 2019 le colloque « Daudet et les langues » organisé par Gabrielle Hirchwald à Nancy. Ce sont les actes de la présente manifestation qui sont ici publiés, agrémentés d’articles inédits. S’y trouvent colligés 19 textes portant sur l’intégralité de l’ouvrage ou centrés sur certains contes comme « La Chèvre de M. Seguin », montrant à travers de multiples approches (linguistiques, médiatiques, iconographiques ou audiovisuelles) la richesse de cette œuvre emblématique des lettres françaises.

Professeur associé à l’Université de Stockholm en Suède, Hans Färnlöf s’intéresse à la poétique réaliste et à la question théorique de la motivation littéraire dans la littérature française et francophone du XIXe siècle à nos jours (Position(s) du sujet francophone avec Buata B. Malela, Paris, Cerf patrimoines, 2021). Plusieurs travaux dont sa thèse portent sur l’art du récit court.



Enseignante-chercheuse au laboratoire ATILF (CNRS-Université de Lorraine), Gabrielle Hirchwald est spécialiste de la littérature de la seconde moitié du XIXe siècle et d’Alphonse Daudet en particulier (Dictionnaire Alphonse Daudet avec Anne-Simone Dufief et Roger Ripoll, Paris, Honoré Champion, 2019). Comparatiste de formation, elle oriente aussi ses recherches vers la presse à travers des études de réception et d’interviews d’écrivains (Alphonse Daudet interviewé, Paris, Honoré Champion, 2018).

