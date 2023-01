Diana Holmes, Martine Reid (dir.), Introduction à l'œuvre de Daniel Lesueur. "Conscience féminine, élève la voix !"

Dirigé par Diana Holmes et Martine Reid, ce volume jette un premier regard critique sur l’œuvre de Jeanne Loiseau (1854- 1921), qui a pris pour publier le pseudonyme de Daniel Lesueur. Aujourd’hui tombée dans l’oubli, l’œuvre compte plusieurs recueils de poèmes, des pièces de théâtre et des romans, dont un nombre conséquent de romans populaires qui placent l’écrivaine au palmarès des meilleures ventes de son temps ; elle se double d’une activité journalistique assidue. Femme de convictions, libérale, féministe, Daniel Lesueur occupe sans doute possible une place exceptionnelle dans la littérature de la Belle Époque et mérite pleinement d’être redécouverte.

Diana Holmes est titulaire d’une chaire d’études françaises à l’université de Leeds. Elle est l’auteure de plusieurs livres sur l’écriture des femmes en France, et a publié avec Carrie Tarr, A ‘Belle Epoque’? Women in French Society and Culture 1890-1914 (Berghahn, 2005). Son dernier ouvrage, Middlebrow Matters: Women’s Reading and the Literary Canon in France since the Belle Époque, a obtenu le prix Scaglione (États-Unis).

Martine Reid est professeure émérite à l’université de Lille. Elle a notamment dirigé Femmes et littérature. Une histoire culturelle (Gallimard, « Folio essais », 2020), publié plusieurs ouvrages critiques, et les biographies de George Sand (« Folio biographie », 2013) et de Félicité de Genlis (Tallandier, 2022).

Table des matières (à venir) : lien

Introduction (à venir) : lien