Correspondances et archives de la création (Revue Manuscrítica)

Manuscrítica – Revista de Crítica Genética, numéro 50



Appel à contributions



Dossier : Correspondances et archives de la création



Organisation : Ligia Fonseca Ferreira (Unifesp); Marcos Antonio de Moraes (USP)



Délai pour l’envoi des textes : 31 mai 2023





Les lettres et les correspondances, sur leurs supports variés, renvoient en général aux processus créatifs dans les domaines de la littérature, des arts et de la science. Produites dans l’espace de l’intimité, elles participent d’une part à la genèse de l’œuvre, et témoignent, d’autre part, des différentes étapes de son élaboration, diffusion et réception critique. Le dossier Correspondances et archives de la création a pour objectif de souligner l’importance de la production épistolaire dans le domaine de la critique génétique et de problématiser sa contribution, en termes théoriques et méthodologiques, prenant en compte ses potentiels et ses limites. On espère ainsi obtenir une réflexion dense sur les liens entre l’épistolographie et la critique génétique, en dialogue avec la vaste production bibliographique sur le sujet. Ce dossier accueillera des articles, des compte-rendus, des interviews et la présentation et diffusion de lettres inédites, sujet directement lié à la proposition du dossier.



Pour les normes des contributions, consultez :



https://www.revistas.usp.br/manuscritica/about/submissions