Expositions littéraires – scénographies d’objets (Séminaire PatrimoniaLitté & RIMELL, en ligne)

Séminaire conjoint des réseaux PatrimoniaLitté & RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséalisation et l'exposition de la littérature et du livre)

organisé par Anne-Christine Royère (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)

& Camille Van Vyve (Université libre de Bruxelles, aspirant FRS-FNRS & RIMELL)

Expositions littéraires – scénographies d’objets

« Quoi de plus abstrait que l’activité littéraire ? Que faire voir ? ». Depuis ce questionnement inaugural de Paul Valéry au moment de la conception d’un Musée de la Littérature à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et techniques à Paris en 1937 (Valéry, 1938), institutions et chercheurs se sont beaucoup intéressés à la muséalisation et à l’exposition de la littérature (Régnier, 2015 ; Martens et Lahouste, 2021). Si l’attention s’est d’abord portée sur la matière à montrer, depuis les années 1990 elle se concentre également sur la manière d’exposer la littérature.

Le nouveau séminaire de PatrimoniaLitté, organisé en partenariat avec les RIMELL, propose un panorama des enjeux et des pratiques en matière d’expographies et de muséographies liées à l’imaginaire du livre et de la littérature. Quels sont les objets et archives privilégiés pour rendre tangible et visible le patrimoine littéraire dans l’espace d’exposition ? Existe-t-il une évolution de leurs usages ?

Chaque séance abordera un objet différent, à savoir le livre, le manuscrit littéraire, les objets personnels des écrivains, leurs sources d’inspiration visuelle. Retirés de leur contexte natif et de leurs fonctions originelles, et dotés d’une aura selon la théorie benjaminienne, ces objets subissent une transformation importante qui mérite plus d’attention. Quelles sont les nouvelles fonctions attribuées à ces objets muséifiés et quelles sont les valeurs transmises par les discours qui les entourent ? Qu’apporte désormais le numérique dans de tels dispositifs ? Le livre, le support par excellence des savoirs littéraires, continue-t-il d’occuper une place de choix dans les expositions littéraires (Régnier, 2015) ? Dans ce séminaire ces questions seront adressées tant à des spécialistes académiques qu’à des professionnels venus du terrain, qui partageront leurs expertises lors de tables rondes.

Calendrier

Le manuscrit littéraire - 28 mars (16h-18h CEST)

Camille Van Vyve, (aspirante FNRS à l’Université libre de Bruxelles & RIMELL) – Faire éclore l’idée naissante sous vitrine. Exposer les manuscrits littéraires dans l’espace muséal.

Table ronde avec Laurence le Bras (chargée de collections au département des Manuscrits à la BnF) et Agnès Marcetteau (ancienne directrice Musée Jules Verne)

—

Les objets personnels d’écrivains - 25 avril (15h-17h CEST)

Marie-Clémence Regnier (maîtresse de conférences en littérature et communication à l'Université d'Artois) – Minuties, reliques et autres artefacts du "bazar de la Gloire" : objets personnels, objets littéraires de l'écrivain en ses musées

Table ronde avec Inga Walc-Bezombes (responsable du service pédagogique de la Maison Victor Hugo) et Christophe Meurée (attaché scientifique aux Archives et Musée de la Littérature)

—

Les sources d’inspiration visuelle - 30 mai (16h-18h CEST)

David Martens (professeur à la KU Leuven & RIMELL) & Julie Bawin (professeure à l’Université de Liège) - Exposer les arts visuels au prisme de la littérature

Table ronde avec Florence Huybrechts (attachée scientifique aux Archives et Musée de la Littérature) et Alexandre Mare (commissaire de l’exposition Nadja, un itinéraire surréaliste)

—

Le livre - 27 juin (16h-18h CEST)

Marcela Scibiorska (chargée de communication à la Wittockiana & RIMELL) – La matérialité du patrimoine littéraire : l’objet-livre à l’exposition

Entretien avec Christophe Imperiali (professeur ordinaire à l'Institut de Littérature Française de l'Université de Neuchâtel) et Pierre Clouet (responsable des expositions à l’IMEC)

—

Séminaire en ligne

Veuillez envoyer un courriel à Camille Van Vyve (camille.van.vyve@ulb.be) pour obtenir un lien de connexion pour l'une des séances.

—

Références

Martens David et Lahouste Corentin (dir.), Captures [En ligne], n° 6 : « Inspirations littéraires de l’exposition. D’une matrice curatoriale contemporaine », 2021/2.

Régnier Marie-Clémence, « Le livre, emblème de l’exposition littéraire ? Enjeux croisés de la muséalisation du livre et de la littérature » dans Papers of The Bibliographical Society of Canada, n° 52, 2015/2, p. 433-455.

Régnier Marie-Clémence (dir.), Intérférences littéraires/Literaire interferenties, n° 16 : « Ce que le musée fait à la littérature », 2015.

Valéry Paul, Ébauche et premiers éléments d’un Musée de la Littérature, présentés sous la direction de Julien Cain, préface de Paul Valéry, Paris, Denoël, 1938.