Vies et formes de vie, 1660-1820 / Matters and Materials of Life, 1660-1820. Congrès annuel de la Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle (Montréal)

Congrès annuel de la Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle



"Vies et formes de vie, 1660-1820 / Matters and Materials of Life, 1660-1820"



Montréal, Québec, Canada, 18-21 octobre 2023



Coorganisatrices : Marcie Frank (Concordia University), Heather Meek (Université de Montréal), Sandrine Roux (Université du Québec à Montréal)

E-mail | courriel : csecs2023@concordia.ca



Le congrès aura lieu au Centre Sheraton Montréal, 1201 boulevard René-Lévesque O, Montréal (QC) H3B 2L7 Canada. On trouvera des images et des informations supplémentaires sur l’hôtel et ses services ici : https://www.marriott.fr/hotels/travel/yulsi-le-centre-sheraton-montreal-hotel/



Le thème du congrès est « Vies et formes de vies, 1660-1820 | Matters and Materials of Life, 1660-1820 ». Nous vous invitons à soumettre des propositions de panels ou de communications portant aussi bien sur le thème général du congrès que sur tout autre sujet touchant le long dix-huitième siècle. Pour plus de détails, voir notre Appel à communications.



Conférences plénières :



Ramesh Mallipeddi (University of British Columbia, Department of Language and Literatures) https://english.ubc.ca/profile/ramesh-mallipeddi/

Joanna Stalnaker (Columbia University, Department of French) https://french.columbia.edu/content/joanna-stalnaker



Activités culturelles: Tous les détails seront fournis au moment de l’inscription au congrès au printemps 2023.



Appel à communications :



"Vies et formes de vie, 1660-1820 / Matters and Materials of Life, 1660-1820"



À un moment où notre compréhension des enjeux climatiques, politiques, identitaires et de communication connaît d’importants bouleversements, quelles ressources les conceptions du bios et les modes de vie au dix-huitième siècle peuvent-ils nous offrir ?



Comment la vie était-elle conçue, étudiée, vécue et représentée au cours du long dix-huitième siècle ? Quelles étaient les vies qui comptaient, et quelles vies ou formes de vie étaient au contraire déconsidérées ? Comment les vies étaient-elles protégées, analysées, théorisées ou immortalisées ? Quel a été l’impact de la découverte ou de l’invention de nouveaux matériaux sur les questionnements relatifs à la vie ? Et en quoi ces découvertes ou inventions sont-elles liées à la conceptualisation même de la vie ? Comment les vies et les pensées du long dix-huitième siècle ont-elles été façonnées par le matérialisme comme programme philosophique et, inversement, quelle a été leur contribution à ce programme ?



Le congrès de la SCEDHS est ouvert aux chercheur.e.s de toutes les disciplines. Nous vous invitons à soumettre des propositions de panels ou de communications (en français ou en anglais) portant aussi bien sur le thème général du congrès que sur tout autre sujet touchant le long dix-huitième siècle.



Sans que cette liste soit exclusive, les propositions de panels ou de communications pourront intégrer les thématiques suivantes :



- les récits de vie, la biographie, l’autobiographie, la vie et la postérité des fictions



- le handicap, la souffrance et la maladie, les épidémies, les pathologies



- la naissance et la mort, le chagrin et le deuil



- la génération, la reproduction, la fertilité, la sexualité



- l’environnement, le monde naturel, le climat



- l’apocalypse, la dystopie et l’utopie



- la vie non humaine, les plantes, les animaux, la terre, l’océan, le cosmos



- les formes de vie artificielles



- la relation entre le corps et l’esprit, le dualisme, le matérialisme, le mécanisme, le vitalisme, la théorie des humeurs



- la vie heureuse, les conditions du bonheur



- la vie des femmes, le mariage, le travail des femmes



- l’asservissement, le colonialisme, l’eurocentrisme, l’ethnocentrisme, la xénophobie, l’orientalisme



- la vie des travailleurs, l’équilibre vie-travail, le labeur, la pauvreté, la faim



- la vie académique, les études, la pédagogie



- les droits de l’homme, les droits des femmes, le (non-)respect de la vie et du corps d’autrui



- les vies queer



- la vie des artistes, les matériaux et sujets de l’art

—



La date limite de soumission des panels est le 15 février 2023.



La date limite de soumission des communications individuelles est le 15 mars 2023.



Tou.te.s les participant.e.s au congrès devront avoir réglé leurs frais d’adhésion à la SCEDHS.



Les propositions individuelles doivent contenir le titre de la communication, un résumé de 150 mots et une brève notice biographique indiquant le nom, l’adresse électronique, le statut universitaire et l’affiliation institutionnelle du.de la présentateur.trice.



Les propositions de panel doivent contenir le titre et un résumé de 150 mots à la fois du panel et des communications, et une brève notice biographique indiquant le nom, l’adresse électronique, le statut universitaire et l’affiliation institutionnelle de chaque présentateur.trice (normalement au nombre de trois) et de leurs répondant.e.s (le cas échéant).



Veuillez s’il vous plaît envoyer vos propositions à l’adresse courriel suivante : csecs2023@concordia.ca



Les participant.e.s au congrès pourront présenter leur communication en français ou en anglais et seront tout.te.s invité.e.s à soumettre un article à Lumen, la revue de la SCEDHS, pour publication.