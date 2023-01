S. Gensburger, S. Lefranc (dir.), La mémoire collective en question(s)

La référence au passé occupe aujourd’hui une place centrale dans l’affirmation de positions politiques au présent. En 2022, le sens à donner à la Seconde Guerre mondiale a ainsi été en France au cœur des débats de la campagne présidentielle comme de ceux qui ont accompagné l’invasion de l’Ukraine. La question de savoir ce qu’on doit retenir des sociétés coloniales et esclavagistes ou encore de l’absence des femmes du récit national a également continué de nourrir les controverses autour du déboulonnage de statues et des changements de noms de rue.

Pour le meilleur comme pour le pire, les sociétés contemporaines se doivent donc de tirer les leçons du passé et sont enjointes de garder des traces, pour le futur, des événements qui s’y sont déroulés. Comment comprendre l’avènement de cette société de la mémoire ? Qui décide des leçons du passé ? Quels coupables sont dénoncés et quelles victimes, consacrées ? Cet ouvrage réunit les plus importants spécialistes de la mémoire, en France comme à l’international. Il propose, de manière claire et accessible, des clefs de lecture originales de ces questions contemporaines, sous la forme de plus de 50 courts chapitres.

SOMMAIRE

Introduction : La mémoire n’est pas qu’une question d’histoire Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, politistes, Centre National de la Recherche Scientifique

Quels sont les lieux de la mémoire ?

Comment la mémoire est-elle transmise, si elle l’est ?

Quelles politiques nourrit la mémoire ?

À quoi servent les politiques de mémoire ?

Conclusion : Quel est l’avenir de la mémoire ?

Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc

Épilogue : Retour sur le parcours de chercheuse qui a initié les travaux sociologiques sur la mémoire en France

Marie-Claire Lavabre en dialogue avec Antonia Garcia Castro