Journées doctorales Michel Foucault (Imec, Abbaye d'Ardenne, Caen)

Appel à contributions pour les Journées doctorales Michel Foucault 2023

Les rencontres doctorales de l’Association pour le Centre Michel Foucault sont de retour à l'Imec !



Découvrez ici l'appel à contribution pour la session 2023.



L'idée ?



Réunir en ateliers de recherche à l'abbaye d'Ardenne les doctorants et doctorantes travaillant sur, avec et autour de la pensée de Michel Foucault.



L’objectif ?



Mettre en relation, le plus agréablement possible et de manière assez informelle, les jeunes chercheurs et chercheuses afin de constituer un réseau de travail national et international, et de leur donner l’occasion de présenter leurs travaux.



Quand ?



Cette rencontre aura lieu du 11 au 13 octobre 2023 à l’Abbaye d’Ardenne à Caen (avec un départ de Paris le mercredi 11 en matinée et un retour le vendredi 13 en fin de journée).



Comment ?



Les frais de séjour sur place et les billets de train à partir de Paris (Paris-Caen-Paris) seront offerts aux intervenants par l’Association pour le Centre Michel Foucault.



Pour que les échanges puissent être les plus féconds possibles – et compte tenu des capacités d’accueil de l’Abbaye – nous limitons le nombre de participants, ce qui impliquera nécessairement un choix de notre part. Les doctorants ayant participé les années passées aux rencontres pourront décider d’y assister, mais la priorité sera donnée aux nouveaux intervenants et aux doctorants en deuxième et troisième année de thèse.



Les rencontres doctorales sont ouvertes à tou.te.s les étudiant.e.s sans distinction de nationalité, mais la langue de travail sera le français (avec possibilité éventuelle d’intervenir en anglais).



Quelles sont les modalités pour proposer une intervention?

Les propositions d’intervention (2.500 signes max.), portant soit sur une question particulière du travail de thèse, soit sur un problème méthodologique précis, devront nous être envoyées, avec un CV (indiquant l’année et le titre de la thèse, le nom du directeur, de l’université et de l’école doctorale de rattachement) avant le 31 mars 2023, à l’adresse suivante :



journeescmf@gmail.com



En fonction des demandes, nous établirons et diffuserons un programme en mai 2023.



Ce dispositif de recherche est soutenu par l’Imec, le Centre Michel Foucault et la Fondation de France.