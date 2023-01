Conférence sur les théâtres de Jean-Jacques Rousseau (Montmorency)

Par Dominique Paquet, docteure en philosophie et esthétique, comédienne et autrice dramatique



Sur une proposition de l'Association Rousseau à Montmorency (ARAM)



Bien qu’il ait écrit des tragédies et des comédies, Jean-Jacques Rousseau, contre l’esthétique théâtrale de son temps, a conçu une nouvelle esthétique toute de transparence et de vertus. En parcourant son œuvre dramatique et ses textes théoriques, cette conférence s’attachera à faire découvrir à la fois les exigences d’un théâtre sensible et moral, et celles d’une dramaturgie du vrai.

De 14h30 à 16h30.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Sur réservation : 01 39 64 80 13 ou rousseau-museum@ville-montmorency.fr