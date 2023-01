Fabienne Bercegol (dir.), Usages du portrait littéraire. Faire voir, révéler, émouvoir

Couvrant un vaste empan chronologique, du Moyen Âge à nos jours, à partir de plusieurs genres (traité, roman, théâtre, poésie, biographie, récit de filiation), le présent livre explore la pratique du portrait littéraire pour en faire ressortir les enjeux rhétoriques et esthétiques, mais aussi éthiques, sociaux et anthropologiques. Le dialogue des arts qu’a entretenu le portrait littéraire par sa proximité séculaire avec la peinture n’y est pas oublié, mais il est étendu au domaine de la danse et au défi qu’elle lance à l’écrivain. À l’encontre de l’approche formaliste qui ne le considère que comme un dispositif descriptif, on mise ici sur la spécificité du portrait qui place l’humain au cœur de sa démarche, dans le but de cerner une individualité dans ce qu’elle a de plus singulier, de sonder les méandres d’une intériorité, et de ressaisir à partir de là le visage d’une époque. Relégué à tort par les rhétoriques classiques à une place secondaire, il s'impose au contraire comme un moment clé où se programment des histoires, souvent fondées sur la portée dramatique de la ressemblance. Trop souvent négligé dans sa dimension pragmatique, il gagne à être examiné du point de vue de l’effet qu’il produit sur le lecteur. Le pari de ce livre est dès lors de déconstruire le discours critique tenace liant description et ennui, et de retrouver le plaisir du portrait, par sa densité sensible et imaginaire, et par son pouvoir de révélation, sur notre Moi et sur l’espèce humaine.



Avec les contributions de : Lauren Bentolila-Fanon, Florence Bouchet, Mariane Bury, Sébastien Cazalas, Yoann Chaumeil, Pascale Chiron, Nathalie Grande, Danièle James-Raoul, Hélène Laplace-Claverie, Guy Larroux, Marine Le Bail, Bénédicte Louvat, Frédéric Sounac, Françoise Sylvos, Bernard Vouilloux.

Fabienne Bercegol est professeure de littérature française à l'université Toulouse-Jean Jaurès, directrice du laboratoire « Patrimoine, Littérature, Histoire ». Elle travaille sur les usages fictionnels du portrait (Romantisme n°176, Portraits dans la littérature de Gustave Flaubert à Marcel Proust, Garnier, 2018).