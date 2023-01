Topiques, n° 6 : "Le paysage sonore dans la littérature d’Ancien régime, ou du son comme topos de scènes narratives" (dir. H. Cussac)

Topiques, études satoriennes n°6, 2022

"Le paysage sonore dans la littérature d’Ancien régime, ou du son comme topos de scènes narratives"

Textes rassemblés et édités par Hélène Cussac





Table des matières…



Préface : CUSSAC, Hélène, « La sensation sonore dans la littérature d’Ancien régime : enjeux topiques »



Première partie : Le sonore : émergence d’un topos, ou accompagnement de la topique narrative ?

FRITZ, Jean-Marie, « Du sonore dans la littérature narrative : des enjeux rhétoriques aux enjeux esthétiques »

JEAY, Madeleine, « La liste d’instruments de musique : un leitmotiv du récit médiéval »

LATIMIER, Adeline, « Le cri de la bête et la chute du géant : sons et mise à mort de l’adversaire dans l’aventure merveilleuse arthurienne »

TEIXEIRA ANACLETO, Marta, « Le chant bucolique dans le roman pastoral (ou les avatars d’une topique dissonante) »

RIPOLL, Élodie, « Les chants des oiseaux dans les fables : topoï, types et savoirs zoologiques »

DUBOST, Jean-Pierre, « Quand la fiction libertine vient parasiter l’esthétique musicale : le cas très singulier des Sonnettes de Guillard de Sévigné (1749) »

Deuxième partie : Scénographies sonores, ou les bruits du monde médiéval, de la Renaissance et du Grand Siècle

NOACCO, Cristina, « Bruits, voix et silence dans les scènes du Graal (XII e -XIII e siècles) »

PATERA, Teodoro, « “A grand noise” : la performance sonore dans les Cent nouvelles nouvelles »

LOUISON-LASSABLIERE, Marie-Joëlle, « Cris et onomatopées dans l’œuvre d’Antonius Arena »

CHIRON, Pascale, « À voix haute : combiner les représentations rhétorique et médicale de la voix à la Renaissance »

BERTRAND, Dominique, « Le rire sonore de Dassoucy, alias Diogène »

Troisième partie : Scénographies sonores, ou les bruits du monde au XVIII e siècle

GALLOUËT, Catherine, « L’univers sonore de Marivaux : chant, voix, cris »

GEVREY, Françoise, « Aspects et fonctions des sons dans Cleveland de Prévost »

SEMPERE, Emmanuelle, « Le “charme de la voix” : topiques du son enchanteur et réflexions musicales au XVIII e siècle »

GANOFSKY, Marine, « Les bruits de la nuit dans la fiction érotique des Lumières, ou les résonances de l’ombre »

KRIEF, Huguette, « Chant, cri, aphasie dans la rhétorique sentimentale de Jean-Claude Gorgy (1753-1795) »

Quatrième partie : Topoï des objets sonores

WÄHLBERG, Martin, « Le statut de la musique dans le roman des Lumières »

PASCAL, Jean-Noël, « Lyres, luths et cithares : l’instrumentarium du psaume 136, Super fulmina Babylonis »

VAN DIJK, Suzan, « Isabelle de Charrière : les sons de la musique ? Leçon de musique ? »

MONTANDON, Alain, « La harpe éolienne mise en scène dans la poésie et le roman européens »

GAILLARD, Aurélia, « Les bruits du monde chez Diderot »

