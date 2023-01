10e forum international Kateb Yacine (Guelma, Algérie)

Sous le haut patronage du Ministère de la Culture



Association Promotion Touristique et Action culturelle à Guelma (APTAC)



organise en association avec la



Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques (CIREB-Paris) / Brachylogia-Algérie



10° Forum International Kateb Yacine à Guelma :

Kateb Yacine : La rencontre !

Guelma (Algérie), 27-28-29 octobre 2023





Une poétique de la rencontre chez Kateb Yacine demande à être élaborée. Elle s’appuierait sur les diverses expressions de ce motif dans l’étendue de leurs variations et dans l’identité de leurs significations.



Dans l’univers de Kateb Yacine, la rencontre se décline sous maintes formes. Elle peut le mener vers d’autres sphères littéraires, vers d’autres genres, vers des personnes ou des personnages mi-sages mi-fous, vers d’autres visages. La rencontre est toujours une propension vers l’altérité entendue comme reconfiguration du même. C’est dire que, sous la plume de Kateb Yacine, la rencontre comporte toujours un coefficient de réminiscence, de retour du même et donc de reconnaissance. La rencontre nous métamorphose en nous-mêmes, dans l’indéniable parenté entre ipséité et altérité dont chaque rencontre est la confirmation. L’oxymore qui préside à cette proximité entre la chose et ce qui, en tous points, a l’air d’être sa négation est de nature poétique. Nous extrapolons – mais à peine – : toutes les rencontres évoquées dans l’œuvre de Kateb Yacine sont d’essence poétique. La rencontre est cet espace où les antonymies s’annihilent et où les dichotomies semblent fraterniser, en vertu des canons poétiques régissant le monde de l’auteur. La délectation, corollaire de toute forme de rencontre s’explique dès lors par la reconnaissance, par la synonymie entre trouvailles et retrouvailles. Poète de la rupture, Kateb Yacine est tout autant poète de la permanence ou mieux encore, poète du battement rupture / continuité que la rencontre exemplifie. Nous sommes dans une perspective où le monde se refait à chaque révélation. La refonte du monde que donne à sentir chaque rencontre est affirmation de sa permanence. Tout semble concourir à exprimer la nature moniste de la rencontre.



Toutes ces rencontres, qu’elles soient de nature livresque ou réelle, auront été pour Kateb Yacine l’occasion de rompre avec l’apparente platitude du monde dans une entreprise qui en dit long sur cette riche diversité qui n’infirme en rien l’unité du réel. Pourtant, toute rencontre est comme porteuse d’un leurre, de l’illusion d’une découverte inouïe, là où elle n’est qu’illustration du caractère pérenne des choses. Il s’agira de répertorier, d’interroger les diverses formes que la rencontre prend dans le cheminement de K. Yacine.



Les initiateurs et organisateurs de cette rencontre, en l’occurrence l’Association Promotion touristique et Action culturelle à Guelma, (APTAC), fondatrice et gestionnaire du forum, et la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université du 8 mai 45 de Guelma, en association avec la Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques (CIREB-Paris) et sa représentation algérienne Brachylogia-Algérie, donnent au colloque le statut de pilier central du programme du 10ème Forum International Kateb Yacine à Guelma, dans la nouvelle forme qui est la sienne, enrichie de nouvelles ambitions avec le partenariat conclu entre les co-organisateurs : un programme touristique et culturel et une stratégie éditoriale et documentaire réactualisée dans la perspective des nouvelles technologies pour compléter, communiquer et diffuser les composantes du forum. Les travaux du colloque (27-28-29 octobre 2023) et les paragraphes culturels et touristiques seront répartis entre des lieux symboliques et appropriés de la ville de Guelma et ses environs. Une coordination à visée de variété et de complémentarité est à l’étude pour associer le Forum au 5° Congrès Mondial de Brachylogie, programmé à l’Université de Souk-Ahras, à des dates proches de celles du Forum.

—



Les modalités de soumission des propositions :



- Un texte de 500 mots sous format Word ; – l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut et l’institution de rattachement, adresse, E-mail, téléphone) ;



- Durée de la communication : 20 minutes



- Email d’envoi : katebguelma2014@gmail.com

—



Dates à retenir :



Réception des propositions : avant le 15 juin 2023



Notifications de l’acceptation des propositions : 30 juin 2023



Envoi d’un premier état du texte de la communication : 20 octobre 2023



Déroulement du colloque : 27-28-29 octobre 2023



Envoi de la version définitive du texte de la communication : 20 décembre 2023



Publication des actes du colloque (au cours de l’année 2024) : Les articles sélectionnés par le comité scientifique feront l’objet d’une publication conforme aux normes académiques internationales.







RESPONSABLE :

Association Promotion touristique et Action culturelle à Guelma, (APTAC)



URL DE RÉFÉRENCE

https://brachycireb.com/



ADRESSE

Guelma (Algérie)











Direction du comité d’organisation : Ali Abbassi (Président de l’APTAC)



Coordination scientifique : Noureddine Bahloul (Coordinateur-responsable de Brachylogia-Algérie) et Mansour M’henni (Président de la CIREB)