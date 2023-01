Reflexos, revue pluridisciplaire du monde lusophone, n° 6 : "Variation linguistique dans des territoires de langue portugaise et de langues romanes"

Sommaire du numéro n° 6



Présentation du dossier : Variation linguistique dans des territoires de langue portugaise et de langues romanes

Vanessa MEIRELES et Marcia dos Santos MACHADO VIEIRA

Variação em construções possessivas pré-nominais do português: um estudo sobre os usos de falantes do Funchal (Ilha da Madeira, Portugal)Aline BAZENGA

As variantes muito, maningue e bué em português

Pandim GILDARIS

Entre “na realidade” e “na verdade”, alguns sentidos passeiam: um estudo centrado no uso

Ester Moraes GONÇALVES

O comportamento top de [topíssimo] e [topster] à luz da Linguística Funcional Centrada no Uso

Karen Corrêa MOTTA

O padrão construcional [Verbo horrores] como estratégia de intensificação em tweets do Português Brasileiro

Letícia Freitas NUNES, Nahendi Almeida MOTA et Marcia dos Santos MACHADO VIEIRA

Dinâmicas sociolinguísticas e variação morfossintática no contínuo linguístico espanhol-português do Brasil

Patricia Vanessa DE RAMOS

Predicadores de passividade com verbo suporte no português e no espanhol: a diassistematicidade em rede

Ravena Beatriz DE SOUSA TEIXEIRA

Não se faz de difícil! / ¡No hagas el difícil! Vem conhecer uma análise diassistêmica!

Jeane Nunes DA PENHA

Predicadores complexos com o verbo suporte bancar: uma análise construcional

Jady Geovana Veroneses ALVES

Construções (semi)-idiomáticas com [VPAGARX] e [VPAGAR deX]: vexação e fingimento na construção de sentido

Maria CRISTINA et Vieira BASTOS

“Vai que” e “quem sabe”: o que há de novo com essas construções?

Julia Pinheiro Soares DA SILVA

Cláusulas insubordinadas: um breve olhar interlinguístico

Marcelo Rodrigues Affonso JUNIOR

Variação em línguas românicas: ações do projeto VariaR como contributos de ciência aberta e cidadã

Vanessa MEIRELES et Marcia dos Santos MACHADO VIEIRA

Varia

Traduire dans les marges ou comment rendre les noms des personnages d'Astérix en espagnol ?

Renaud CAZALBOU