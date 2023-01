Dominique Schnapper, La relation à l'Autre. Au cœur de la pensée sociologique (rééd., préf. inédite)

Première parution en 1998

Dominique Schnapper restitue de manière originale l’histoire de la sociologie. Elle montre que celle-ci se structure autour de styles nationaux qui n’ont ni la même origine ni les mêmes objets premiers, par exemple Durkheim et le défi de l’intégration républicaine ; Max Weber et l’interaction des hommes en société ou en communauté ; la sociologie anglaise et l’héritage de l’Empire ; ou bien encore l’école de Chicago et l’obsession de la ségrégation des Noirs. Elle définit enfin la nature de la sociologie, cet effort de connaissance rationnelle de l’ordre social qui universalise par principe des données objectives toujours particulières.

Aujourd’hui les passions sont fortes qui opposent les « universalistes » et les « identitaires » sur les manquements des démocraties à leurs propres valeurs. Comment la connaissance sociologique permet-elle de comprendre les écarts entre les principes proclamés et la réalité des discriminations et des marginalités ? Faut-il penser qu’elles sont les effets de l’ordre démocratique lui-même ou, au contraire, de ses vertus et de ses inévitables limites ?