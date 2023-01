CFA/CFP: Simone Weil (1909-1943) : Réceptions et actualité



Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics prépare un numéro spécial à l'occasion du 80ème anniversaire de la mort de Simone Weil (1909-1943). D'un interet particulier sont de nouvelles lectures et discussions portant sur les principaux thèmes de la philosophie de Simone Weil, comme par exemple :



· Les sources de la pensée philosophique et religieuse de Simone Weil



· Naturel et surnaturel



· Origine et diversité des religions



· Matérialisme, expérience religieuse et pensée mystique



· Éthique et esthétique : le bien et le beau



· Bonheur, souffrance et malheur



· Amour, vérité et justice



· Liberté, obéissance, oppression



· Violence et non-violence, guerre et paix



· Condition des travailleurs et critique du capitalisme



· Questions écologiques



· Réceptions et influences de la pensée de Simone Weil



Nous invitons tous les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur la pensée philosophique et religieuse de Simone Weil à soumettre un bref résumé jusqu'au 15 février 2023 avec une information biographique comprenant le nom de l'auteur/e, l'affiliation académique et les principales publications.



Ceux/celles qui ont déjà un article terminé et non publié sont invités à le soumettre dans le résumé afin de faciliter l'évaluation par les pairs et le processus de publication. Les articles dans leur forme finale doivent être soumis au plus tard le 30 juillet 2023.



En tant que revue multilingue, Labyrinth accepte des articles en anglais, français ou allemand. Pour plus d'informations sur la revue et les directives de soumission, veuillez consulter le site https://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/AuthorGuidelines.



Les résumés, ainsi que les articles doivent être envoyés à labyrinth [at] axiapublishers.com