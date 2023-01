Cris et chuchotements : le mainstream musical contemporain (Dijon)

54e Congrès de l’Association française d’études américaines

Cris et chuchotements : le mainstream musical contemporain

Paul-Thomas Cesari, Simon Hierle, Claude Chastagner (université Paul-Valéry, Montpellier 3)



Pendant longtemps, la chanson « engagée », la protest song, est restée relativement à la marge de l’économie du spectacle. Certes, du fait même de leurs protestations, certaines voix ont accédé au statut de star, mais la plupart sont restées, malgré leur rage et leur détermination, peu audibles, soit qu’elles s’expriment dans des courants musicaux à l’audience modeste (punk rock, par exemple) soit qu’elles soient marginalisées au sein de genres populaires, mais peu militants.

Or, ces dernières années ont été particulièrement riches en événements ayant suscité des réactions radicales et polarisées au sein de la société étatsunienne : crise environnementale, violences policières, élection de Donald Trump, arrêts controversés de la Cour Suprême... Comment les artistes* mainstream, de la pop au rap, en passant par la country, ont-elles réagi ? Ont-elles « protesté » ou ont-elles répondu par le silence aux vociférations de certaines personnalités politiques ? Les a-t-on entendues prendre parti sur ces différents sujets ? Se sont-elles « engagées » ? De quelle façon et avec quel impact sur le public et leur propre statut ? Le mainstream musical en a-t-il été modifié, serait-il plus sombre et moins pudique que par le passé ? Et que dit cette évolution, si elle est avérée, sur la société américaine contemporaine, en particulier sa jeunesse ?



(* : par souci de lisibilité, nous avons opté pour un pronom générique, en l’occurrence le féminin, il renvoie bien entendu à tous les genres).



On attendra, de façon non exhaustive, des propositions portant sur les aspects suivants :



- Les musiques urbaines à l’heure de Black Lives Matter

- L’émergence de questionnements sur le genre et la préférence sexuelle

- L’expression de problématiques intimes, du suicide à la maladie mentale

- La dénonciation de politiques néo-libérales

- L’émergence d’une protest song de droite

- Les divergences politiques au sein de la musique country

- La dimension musicale et visuelle de la protestation mainstream

- Le rôle des réseaux sociaux dans l’accès au mainstream d’une parole protestataire

- Le recentrage mainstream du punk



Les propositions de communication de 300 mots, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, seront à envoyer à Paul-Thomas Cesari (paul-thomas.cesari@etu.univ-montp3.fr), Simon Hierle (simon.hierle@unilim.fr) et Claude Chastagner (claude.chastagner@univ-montp3.fr) au plus tard le 6 février 2023.