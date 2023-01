Françoise Buisson, Pascale Peyraga, Les Mondes possibles au seuil du XXIe siècle. De la théorie littéraire à de nouvelles réalités

La quête d'un monde idéal ou du meilleur monde possible est plus que jamais d'actualité. Ce recueil éclaire les différentes voies empruntées par les théories littéraires au sein de nouvelles réalités et propose d'interroger les pratiques fictionnelles, littéraires et artistiques qui en constituent l'héritage. Les articles présentés dans cet ouvrage témoignent de la pérennisation ou du renouvellement de ces théories, alors que la réalité tend souvent à dépasser la fiction. Les réflexions sur les mondes possibles donnent lieu à une approche foisonnante et protéiforme, de la sélénographie aux jeux vidéo en passant par le soldat augmenté et les séries télévisées néo-victoriennes. Ces articles se font écho et offrent des perspectives croisées sur les théoriciens et critiques qui ont pensé les mondes possibles depuis plusieurs siècles.

Sommaire



Françoise Buisson et Pascale Peyraga

Introduction ...................................................................................... 11

Pierre Bas

Vivons-nous dans le meilleur des mondes possibles ?

Les mondes possibles et la téléologie dans le cinéma américain

contemporain .................................................................................... 25

Céline Richard

Sur la sélénographie en tant que genre littéraire : poétiques

de la Lune & monde(s) possible(s) ................................................... 45



Katia Fallone

La fiction d’anticipation au théâtre : les mondes dystopiques

d’Edward Bond ................................................................................. 69



Pierre Bourgois

Penser le soldat augmenté de la science-fiction à la réalité ............. 91



Mathieu Lottiaux

Les Mondes disjonctifs ................................................................... 125

Jessy Neau

Possible XIXe siècle : les mondes néo-victoriens dans les

séries transfictionnelles .................................................................. 145



Marie-France Burgain

Pratiques transfictionnelles et développement des mondes

possibles dans la constellation Harry Potter .................................. 165



Alexis Hassler

La place du fan et des fanfictions dans l’univers Wakfu,

du Roleplay à l’écriture .................................................................. 183



Julie Cattant, Aurélie Gonthier, Sarah Rener, William Hayet

Habiter des mondes possibles. Desseins d’architectes

à l’étude .......................................................................................... 211



Erik Avert

Expérimenter une application de la théorie des mondes possibles

en art : l’exemple de mon travail plastique .................................... 243



Notices bio-bibliographiques ......................................................... 261

Françoise Buisson est agrégée d'anglais et maître de conférences en études anglophones à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialiste de la littérature des États-Unis.

Pascale Peyraga est agrégée d'espagnol, professeur des universités en études hispaniques à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, spécialiste de littérature et arts visuels de l'Espagne contemporaine.