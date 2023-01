Un monde de couleurs. figurations et représentations chromatiques au XVIIIe s. (Bordeaux)

Un monde de couleurs. figurations et représentations chromatiques au XVIIIe siècle



13 avril 2023, 9h-17h



École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris — Salle Dussane

Programme

9h Accueil



9h10-30 Introduction par Aurélia Gaillard et Charlotte Guichard



9h30-11h Figurations scientifiques



9h45 Alexander Wragge-Morley, Lancaster University, « Colour and Aesthetic Experience in the Early Royal Society of London”



10h10 Fokko Jan Dijksterhuis, University of Twente/Vrije Universiteit Netherlands, “Trois Couleurs? Enlightenment Visions of Colours.”



10h35 Giulia Simonini, Technische Universität, Berlin “Pastel-Crayon Painting and Color Circles”



11h-11h15 Pause



11h15-11h45 Discussion



11h30-13h Palettes



11h45 Guillaume Faroult, Musée du Louvre, « La couleur de l’argent». Le blanc : pratique et représentation d’une couleur dans l’œuvre du peintre Jean-Baptiste Oudry».



12h10 Marie-Pierre Salé, Musée du Louvre, « Des ‘sucs colorés’ aux ‘pains de couleurs’ : description des couleurs et nuanciers dans les traités d’aquarelle (fin XVIIIe – début XIXe) »



12h35-13h Discussion



13h-14h buffet



14h-15h30 Catalogues et échantillons



14h Corinne Maitte, Université Paris-Est Marne la Vallée, « Nommer, montrer, échantillonner les couleurs dans les catalogues de tissus des marchands du XVIIIe siècle»



14h25 Ariane Fennetaux, Université Paris Diderot, « Fixer la couleur: documenter les techniques indiennes de teinture sur coton au XVIIIe siècle »



14h50-15h : Pause



15h-15h30 : Discussion



15h30-17h00 L’horizon 1800 : couleurs et Empires



15h30-15h55 Anne Lafont, École des Hautes Études en Sciences Sociales, « Comment dissocier la couleur et la race ? La réponse graphique de 1800 »



15h55-16h20 Delanie Joy Linden, MIT, “Chevreul, Color Juxtaposition, & the ‘Flat Tints’ of Chinese Painting”



16h20-17h : Discussion. Clôture.