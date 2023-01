Maureen Murphy, Voir autrement

Quels rapports se tissent entre l'identité de la chercheuse et son objet d'étude ? Pourquoi le fait de s’intéresser à l’histoire coloniale ou à l’Afrique lorsqu’on est une femme blanche pose-t-il question ? Et que peut l’histoire de l’art par rapport à l’histoire coloniale ou celle de la décolonisation ? À partir d’une expérience singulière dans le monde des musées et de l’université, au cœur des débats académiques soulevés par les théories « postcoloniales », « décoloniales » ou « globales », cet ouvrage offre des clés de compréhension et des propositions pour décloisonner les champs disciplinaires et contribuer à l’écriture d’une histoire de l’art mondialisée et connectée.

Sommaire

L'Afrique, pourquoi ?

Enseignement et recherche sur l'histoire de l'Afrique

Étudier l’histoire de l’art au début des années 2000

Picasso, « l’oiseau du bénin »

L’expérience béninoise

La question coloniale dans le débat public

D’une archive, l’autre

À l’épreuve des œuvres

L’art de la décolonisation

L’art contemporain africain

Les biennales d’art contemporain

Conclusion

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Décoloniser l’histoire de l’art", par Thierry Bonnot (en ligne le 10 janvier 2023).

Une question taraude Maureen Murphy depuis qu’elle s’est engagée dans une carrière d’historienne de l’art spécialisée dans les arts africains, anciens et contemporains : « Pourquoi l’Afrique ? ». Cette interrogation lourde de sous-entendus révèle les idées reçues et fantasmes plutôt rétrogrades dont est toujours victime le continent africain, surtout en France.