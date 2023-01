Poste pourvu / Cours à pourvoir à l'Université Paris Nanterre ("Circulations médiatiques" , en anglais)

Le poste a été pourvu

Un cours à pourvoir à l'Université Paris Nanterre, dans le département de Lettres.

Le cours devait commencer mardi 17 janvier mais peut être décalé à mardi 24 janvier.

Le cours a lieu le mardi matin, de 10h30 à 12h30, pour un petit groupe d'étudiants (une quinzaine) de L2 dans le parcours Lettres, cultures et échanges internationaux. Il s'agit de 12 séances de deux heures à prendre en charge.

Le cours s'intitule "Circulations médiatiques" et doit être assuré pour l'essentiel en anglais :

"Notions récentes, la médiation culturelle et l’interculturalité reviennent sans cesse au cœur des débats actuels : il s’agit donc de comprendre leurs enjeux et leurs représentations sur différents supports. Dans ce cours-atelier qui mettra un accent particulier sur l’expression orale en anglais, les étudiant.e.s travailleront sur les questions des identités et des cultures, en explorant la façon dont elles se rencontrent, se perçoivent et se représentent à travers un large choix de documents journalistiques, théoriques, littéraires, iconographiques, cinématographiques... Ces documents seront issus principalement de sources américaines et britanniques, et le cours aura lieu en anglais. L'objectif de cet enseignement est double : stimuler une réflexion critique et comparatiste, et renforcer la maîtrise de la langue anglaise. Ces deux dimensions seront prises en compte pour l'évaluation."