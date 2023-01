Jean-Claude Monneret, Jean-Michel Steiner, Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne. Une enquête au cœur de la grève de 1948

En octobre 1948, à un moment décisif de la grande grève des mineurs, Willy Ronis est envoyé par Life en reportage à Saint-Étienne. Son témoignage photographique complète celui de Léon Leponce présenté par les auteurs en 2011 et offre des informations et des perspectives neuves sur cet important mouvement social, à travers une manière renouvelée d’en rendre compte.

À partir des 130 images conservées à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, l’ouvrage analyse selon un prisme pluridisciplinaire le processus créatif de Willy Ronis. Il révèle, à travers sa biographie intellectuelle, l’originalité et la singularité de ses engagements, sa volonté de tracer une voie personnelle par rapport aux esthétiques photographiques de l’époque.

Il propose une approche problématisée de l’humanisme photographique français des années 1945-1950 et des débuts d’une ambition d’auteur ancrée dans la pratique professionnelle du reportage de presse.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un photographe dans la grève", par Danielle Tartakowsky (en ligne le 17 décembre 2022).

En octobre 1948, au cœur de la grande grève des mineurs, Willy Ronis est envoyé par le magazine américain Life et le magazine français Regards en reportage à Saint-Étienne. Aujourd’hui, le spécialiste de cinéma et de sémiologie Jean-Claude Monneret et l’historien Jean-Michel Steiner analysent ces photographies dans Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne.