Carnet de recherche en ligne sur OpenEdition Gustave Flaubert 2021-2031

Le Carnet de recherche Gustave Flaubert 2021-2031 s’adresse aux spécialistes de Flaubert et de la littérature du XIXᵉ siècle ainsi qu’à un public plus large d’amateurs. Il propose des informations sur les manifestations scientifiques ou culturelles et s’accompagne de la publication de billets (articles brefs, inédits de l’écrivain…).

La rubrique "Glanures" accueille des petits articles (1000 à 10 000 signes) qui présentent des découvertes sur l'oeuvre, sur la documentation, sur le travail ou la biographie de Flaubert. Il a aussi pour vocation de publier des transcriptions de manuscrits de Flaubert afin de mettre à disposition des lecteurs des versions accessibles de folios parfois difficiles d'accès.

Le Carnet publiera des informations sur des publications d'ouvrages et articles ainsi que des annonces de manifestations scientifiques et culturelles en rapport avec Flaubert.

Adresse du Carnet: https://flaubert2021.hypotheses.org/

Contact pour l'envoi d'informations et d'articles :

carmen.husti@univ-eiffel.fr

gisele.seginger@univ-eiffel.fr