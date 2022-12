L'Institut de France inaugure ses bibliothèques numériques (ActuaLitte.com)

L'Institut de France inaugure ses bibliothèques numériques

L'Institut de France, qui réunit cinq académies, dont l'Académie française, et plusieurs institutions, ouvre ses bibliothèques numériques. Ce catalogue fédéré offre un module de recherche dans les collections et fonds numérisés de huit bibliothèques, fondations, académies ou musées rattachés à l'Institut de France.

"Huits collections en un seul catalogue. Les bibliothèques numériques de l'Institut de France proposent de parcourir, devant son écran d'ordinateur, des siècles de patrimoine écrit, mais aussi des objets, des photographies et diverses iconographies. La plateforme, à l'origine attendue pour le mois de septembre dernier, ouvre ses portes ce mois-ci avec des contenus supplémentaires.

Les vitrines virtuelles sont riches d'un peu plus de 4000 documents, numérisés et mis en ligne par la société Arkhênum, filiale du groupe Mobilitas basée à Bordeaux. « Nous travaillons avec la Bibliothèque Mazarine depuis 2014, pour laquelle nous avions déjà conçu une bibliothèque numérique », nous explique Emmanuel Fremau, responsable marketing et business développement d'Arkhênum. […]"

—

Accéder au site des Bibliothèques numériques de l'Institut de France…

L'Institut de France conserve un important patrimoine écrit et documentaire, réparti notamment entre les bibliothèques Mazarine, de l’Institut, du domaine de Chantilly, Dosne-Thiers et Marmottan, le Musée Jacquemart-André, le service des archives de l’Académie des sciences, et le service des archives de l’Institut et des académies. La bibliothèque numérique de l’Institut de France offre un accès unifié à une sélection croissante d’œuvres et objets numérisés issus de ces fonds et collections.