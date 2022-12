"Friedrich Wilhelm Murnau : Nosferatu jubile", par Benoît Gautier (diacritik.com)

Friedrich Wilhelm Murnau : Nosferatu jubile (Nosferatu le vampire), par Benoît Gautier

en ligne sur Diacritik.com le 16 décembre 2022

[…] Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau sort sur les écrans berlinois en 1922, il y a 100 ans. Plus qu’un film muet, un masterpiece du cinéma d’horreur aux multiples rebondissements dans sa réalisation, et qui doit sa survie à une poignée de copies miraculées. Les chef-d’œuvres comme les vampires sont immortels.

1895, à Paris, Auguste et Louis Lumière achèvent la mise au point du cinématographe. À Vienne, la même année, Sigmund Freud et Joseph Breuer publient Les études sur l’hystérie. Le père de la psychanalyse baptise le cinématographe : « L’Étrange familier ». Les images sur un écran sont à la fois étranges et familières, inanimées et vivantes. Les acteurs et actrices ne se rendent pas compte du regard posé sur eux. Captivé, troublé par leurs émotions réelles et pourtant illusoires, les spectateurs de cinéma affamés d’images se retrouvent dans la situation du voyeur. Fort de ce postulat, les cinéphiles du monde entier ne seraient-ils pas une armée de vampires ? Des voyeurs déviants qui fuient la réalité pour mieux se réfugier dans des salles obscures/cryptes sombres où un grand écran abreuve leur soif de lumière, d’émotions, de sentiments ?

