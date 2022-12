Le Dictionnaire de l'Académie en ligne

On ne le sait pas assez, mais un communiqué de l'Académie française vient nous le rappeler : "Mis à la disposition du public en février 2019, le portail du Dictionnaire de l’Académie française évolue régulièrement en s’enrichissant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus qui reflètent l’avancement des travaux de la Compagnie. En décembre 2019, une nouvelle version du portail a vu le jour qui intégrait toutes les anciennes éditions du Dictionnaire (en mode texte comme en mode image), puis en juin 2021." Le même communiqué révèle que le site est désormais doté de nouvelles fonctionnalités : recherche en texte intégral, ou restreinte à certaines zones du texte (définitions, exemples, étymologies) ; recherche par domaine, qui permet de retrouver tous les articles du Dictionnaire relevant d’un domaine précis de la connaissance (mathématiques, médecine, beaux-arts, droit, sports, philosophie, etc.) ; recherche par entrée, qui permet de d’appeler à l’écran les mots qui commencent, qui finissent ou qui contiennent une certaine chaîne de caractères ; recherche par catégorie grammaticale ; recherche étymologique ; filtre par édition, qui permet d’appliquer ces différents critères soit au corpus entier des neuf éditions, soit à l’une d’entre elles. Ces différents critères peuvent être combinés pour donner accès à des requêtes complexes au sein d’un vaste corpus correspondant aux 20 volumes imprimés des 9 éditions, soit 250 000 articles représentant 128 millions de signes.

Qu'on se le dise, avant de se rendre sur le Dictionnaire en ligne…