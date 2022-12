Acta fabula enVO n°2 : "Constructions et reconfigurations des études de genre"

À l'automne dernier, Acta fabula publiait un premier numéro "Acta enVO : L’identité en ses frontières". Maxime Berges et Cassandre Martigny, qui avaient contribué à ce sommaire, ont souhaité prolonger et approfondir une question présente en filigrane dans plusieurs des contributions d'alors : la notion de genre. Voici donc une deuxième livraison, coordonnée par ces doctorant et doctorante de Sorbonne Université, membres de Philomel, et consacrée aux "Constructions et reconfigurations des études de genre".

Des Pays-Bas à la Corée du Sud, en passant par l’Allemagne et la Guinée équatoriale, les comptes rendus et les traductions qui composent le dossier portent sur des travaux pionniers ou plus récents. Mais tous visent à éclairer les apports et les réappropriations des études de genre, selon différents contextes linguistiques et socio-culturels et selon différentes disciplines (narratologie, humanités numériques, sociologie, linguistique), pour montrer les problèmes posés par la traduction et l’imposition de termes et de concepts issus d'une langue et d'une culture étrangère.