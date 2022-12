Une Bibliothèque du futur au parfum postapocalyptique, par Pierre Assouline (laerepubliquedeslivres.com)

"Une Bibliothèque du futur au parfum postapocalyptique", par Pierre Assouline

en ligne sur larepubliquedeslivres.com, le 28 novembre 2022

On connait des écrivains qui écrivent et publient à flux tendu. On en connait qui n’écrivent pas les livres qu’ils signent. On en connait qui signent un contrat avec deux éditeurs concurrents pour le même manuscrit. Bref, on croit avoir déjà tout vu, tout lu et tout entendu en la matière. Nous entrons désormais dans l’ère d’une littérature conçue pour demeurer vraiment invisible et proprement illisible pendant un siècle. Jusqu’à 2114, lorsque les épicéas utilisés pour la fabrication du papier auront atteint leur pleine maturité. Plus que quatre-vingt-douze ans à attendre. Alors s’ouvriront les portes de cette Bibliothèque du Futur sur les textes qui y sont enfermés. Mais y aura-t-il encore des lecteurs pour les lire sous la voûte céleste ?

L’artiste écossaise Katie Paterson est à l’origine de ce projet. […]

