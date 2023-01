Retrouver celui qui s'est perdu

Il y a quelque chose du poète maudit chez Étienne Jodelle né en 1532 et mort à quarante-et-un ans dans la misère, solitaire et tombé en disgrâce. Membre de la Pleïade auprès de Ronsard, Du Bellay et Remy Belleau, il est surtout connu pour être l’initiateur du théâtre classique inspiré de l’Antiquité écrit en alexandrins, en cela novateur audacieux et visionnaire. Mais paradoxalement le meilleur de son œuvre est sans aucun doute constitué de ses sonnets, d’une écriture limpide, aisée, mélodieuse, pleine d’une acuité et d’une vivacité qui lui permettent de transcender les stéréotypes du genre. Sous le titre Comme un qui s'est perdu (Poésie/Gallimard) et avec une préface deFlorence Delay , Agnès Rees en propose une collection, issue pour l'essentiel du recueil des Amours et Contr’amours, qui ne parurent qu’après sa mort.