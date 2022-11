"Richard Rorty multipragmatiste", par Stéphane Madelrieux (laviedesidees.fr)

Richard Rorty multipragmatiste, par Stéphane Madelrieux

mis en ligne sur laviedesidees.fr le 29 novembre 2022.

Rorty a fait de la conversation un genre philosophique à part entière, qui l’a poussé à refuser toutes les distinctions stériles à ses yeux : entre l’analytique et le continental, entre les Lumières et la postmodernité, entre la philosophie et la littérature.



Comment faire le portrait de celui qui écrivait qu’« il ne faut pas s’en tenir à une seule image de nous-mêmes »

? Richard Rorty (1931-2005), qui fut en son temps le philosophe américain le plus célèbre, ne croyait pas qu’un portrait devait retrouver la vraie personnalité de quelqu’un derrière les apparences. Il ne pensait pas non plus qu’un portrait devait viser à être une représentation adéquate. Il ne s’agit pas de dire des choses fausses ou inexactes, mais la description était pour lui une opération de contextualisation, et non de représentation, car elle consiste à mettre en relation une chose ou une personne avec d’autres choses ou d’autres personnes. Or il n’existe rien de tel à ses yeux qu’un contexte ultime qui livrerait l’essence intrinsèque de cette chose ou de cette personne. Plutôt qu’un portrait unique, retraçons donc trois contextes, dessinons trois images qui permettront d’apprécier la multiplicité et la complexité de sa personnalité philosophique. […]

