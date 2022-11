Hervé Le Tellier sans anomalie. Dialogue avec Eliana Vicari (film de B. Cerquiglini)

Hervé Le Tellier sans anomalie, dialogue avec Eliana Vicari.

Un film de Blanche Cerquiglini.

Tourné à Paris les 28 février et 1er mars 2022 et dans la Drôme le 15 avril 2022.

"L’anomalie" est un phénomène : prix Goncourt d’après-confinement, livre fédérateur qui a signé le retour du public en librairie et s’est vendu à près d’1,5 millions d’exemplaires, traduit dans toutes les langues, il est surtout un extraordinaire roman choral, qui se lit comme un polar. Mais qui est son auteur ? Comment cet écrivain prolifique mais discret est-il devenu le romancier le plus vendu en France ? Lui qui fut d’abord linguiste, journaliste scientifique et culinaire, a trouvé dans l’Oulipo une famille littéraire d’adoption, et dans l’écriture sous contrainte un tremplin pour sa création.

Le résultat : trente années de carrière littéraire mêlant romans, récits autobiographiques, recueils de poèmes et pièces de théâtre. Eliana Vicari, spécialiste de l’Oulipo et parfaite connaisseuse de l’œuvre d’Hervé Le Tellier, s’est entretenue avec lui durant plusieurs jours. Ensemble, ils parlent de tout : l’art du roman, le langage, l’humour, l’histoire littéraire, mais aussi la transmission familiale, les femmes et le sexe, ou encore l’écriture de la Shoah. L’écrivain nous ouvre les portes de son univers, et nous laisse pénétrer dans son atelier de création littéraire. £A la fois intellectuel et intime, ce documentaire exceptionnel permet de découvrir un écrivain aux multiples facettes, qui n’a pas fini de surprendre ses lecteurs.

0:00 : Intro 0:15 : "L'anomalie" 19:51 "Toutes les familles heureuses" 42:10 : Les femmes et le sexe - "Eléctrico W" et "La chapelle Sextine" 52:12 : La Shoah 57:54 : Le langage : 1:29:54 La poésie 1:33:43 : Vérité et mensonge.

